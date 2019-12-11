Илья Помазун: «На ЦСКА настраиваются как на команду, которая два раза победила «Реал»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Эспаньолом». Он рассказал, в чем будет мотивация команды в этой игре. Армейцы уже потеряли шанс выйти в плей-офф.

— Не знаю, буду ли я играть. Сюда приехали 20 футболистов, и только завтра мы узнаем, кто сыграет, — цитирует вратаря официальный сайт ЦСКА. — Мы приехали побеждать. Нам важен престиж клуба. Надо выйти и показать хорошую игру. Это важно и болельщикам, им будет приятно, если мы завершим год победой. С каждым годом прибавляю в тренировках. Хочется расти в мастерстве, но это приходит через матчи. На нас настраиваются как на команду, которая два раза победила «Реал». Соперники знают, что мы сильны, у них больше мотивации, и это усложняет задачу.

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится 12 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.