Игорь Захаров: "Гол Азмуна забит по правилам, это понятно любому студенту"

Известный в прошлом арбитр и инспектор Игорь Захаров оценил для "СЭ" верность засчитанного гола "Зенита" в ворота "Вильярреала".

- Гол Азмуна можно было засчитывать? Там не было офсайда?

- Не можно, а нужно. Это очень простой момент. В эпизоде два игрока – "Зенита" и "Вильярреала". Они боролись за выбор позиции, нарушения правил не было ни с одной, ни с другой стороны. Игра продолжалась, был удар по воротам в исполнении Дзюбы. Игрок испанской команды как мог, пытался вернуться на поле. Футболист, покинувший поле, не значит, что находится вне его. Это простые правила игры. Они настолько очевидны, что каждый студент вам ответит на этот вопрос.

Другое дело, что Азмун провоцировал судью, подняв руки. Хорошо, что он быстро сориентировался и забил гол, а так бы мог этого не сделать. Это еще раз говорит о том, что не стоит лишний раз апеллировать к судьям. А так гол совершенно чистый. Если бы там было нарушение со стороны игрока "Зенита" - блокировка, препятствие вернуться на поле или еще что-то – ситуации разные бывают. Но здесь простая игровая ситуация. И вообще на данный момент мне импонирует, как судья управляет игрой. Пока в его решениях все понятно, по крайней мере, мне. (Александр Рогулев)

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