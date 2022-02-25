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Хуммельс: «Мы проиграли «Рейнджерсу» не в Шотландии, а на прошлой неделе в Дортмунде»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерса» (2:2, 4:6 — общий счет).

«Причин такого результата несколько. Во-первых, мы полностью держали их под контролем в первом тайме. Потом мы очень плохо вышли после перерыва. Я сделал ошибку, когда они сравняли счет. Мы чувствовали, что почти дожали их. В конце концов, мы проиграли не здесь, а на прошлой неделе в Дортмунде», — приводит слова Хуммельса RTL.

Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Матс Хуммельс
Лига Европы УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
0
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