Хуммельс: «Мы проиграли «Рейнджерсу» не в Шотландии, а на прошлой неделе в Дортмунде»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерса» (2:2, 4:6 — общий счет).

«Причин такого результата несколько. Во-первых, мы полностью держали их под контролем в первом тайме. Потом мы очень плохо вышли после перерыва. Я сделал ошибку, когда они сравняли счет. Мы чувствовали, что почти дожали их. В конце концов, мы проиграли не здесь, а на прошлой неделе в Дортмунде», — приводит слова Хуммельса RTL.

Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.