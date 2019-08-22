Хет-трик Экубана принес «Трабзонспору» победу над АЕК
23:03
«Трабзонспор» обыграл АЕК в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1.
В составе победителей хет-трик оформил Калеб Экубан. За АЕК забил Марко Ливая.
Ответный матч состоится 29 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция) — 1:3 (1:2)
Голы: Ливая, 4 (1:0). Экубан, 29 (1:1). Экубан, 44 (1:2). Экубан, 70 (1:3).
Нереализованный пенальти: Соса (Трабзонспор), 24 (штанга)
Судья: Зиберт (Германия).
22 августа. Афины. Стадион «Спирос Луис».
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