Хаби Алонсо: «Я уже продумывал свою речь к перерыву перед дополнительным временем»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы сегодня были готовы провести такую особенную игру, полную эмоций. Начали мы очень хорошо, но затем упустили нити игры. И с нами успешно справились. Я всегда подмечал по ходу игры, что моя команда хочет и ищет большего. Она была голодна до победы, и при счете 1:2 этот переключатель щелкнул. Между тем я уже продумывал свою речь к перерыву перед дополнительным временем. Но, к счастью, она не понадобилась. Гол Патрика [Шика] был попросту фантастическим. Теперь мы можем, да и просто должны, насладиться моментом.

Рад, что мы все вместе и у нас такой командный дух. Возможно, построить это было самым главным в текущем сезоне. Нацеленность на победу и вера в нее — вот что важно для меня, причем не только сегодня. Было нелегко оформить камбэк. С нетерпением ждем завтрашней жеребьевки», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.