«Гранада» и ПСВ пробились в 1/16 финала Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Гранада» проиграла ПСВ (0:1). «Омония» победила ПАОК (2:1).

С десятью очками «Гранада» лидирует в группе. Несмотря на поражение, команда обеспечила себе выход в плей-офф. У ПСВ девять очков и второе место. Голландский клуб также сыграет в 1/16 финала. ПАОК на третьей позиции — пять очков. Последней с четырьмя очками идет «Омония».

Лига Европы

Группа Е

5-й тур

«Гранада» (Испания) — ПСВ (Голландия) — 0:1 (0:1)

Гол: Мален, 38.

«Гранада»: Силва, Вальехо, Дуарте, Х.Санчес (Фулькье, 56), Нева, Гоналон, Эррера, Милья (Хорхе Молина, 76), Сольдадо (Пуэртас, 83), Мачис, Соро (Суарес, 56).

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Дюмфрис (Баумгартль, 71), Тезе, Гетце, Сангаре, Росарио, Гакпо, Мален, Мадуэке (Захави, 38. Хендрикс, 88).

Предупреждения: Дуарте, 18. Х.Санчес, 27. Сангаре, 40. Гетце, 61. Мачис, 78.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

3 декабря. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Омония» (Кипр) — ПАОК (Греция) — 2:1 (1:1)

Голы: Какуллис, 9 (1:0). Тзолис, 39 (1:1). Хорди Гомес, 84 — с пенальти (2:1).

«Омония»: Фабиану, Губочан, Ланг, Люфтнер, Кику (Лецьякс, 59), Витор Гомеш, Кусулос (Хорди Гомес, 59), Лоизу (Асанте, 85), Ционис, Сене (Дюриш, 60), Какуллис (Шеху, 21).

ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Варела, Ваге (Яннулис, 46), Родригу, Эль-Каддури, Шваб (Мург, 46), Цингарас (Бисесвар, 79), А.Живкович, Свидерски, Тзолис.

Предупреждения: Сене, 30. Эль-Каддури, 31. Креспо, 56. А.Живкович, 64. Яннулис, 75.

Судья: Поусон (Англия).

3 декабря. Никосия. Стадион ГСП.