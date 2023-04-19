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Моуринью: «Нужно выйти на поле с желанием забить на два гола больше, чем «Фейеноорд»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

«Нам нужно забить два гола, чтобы выбить их. Неважно, как и когда, единственное, что имеет значение, это выйти на поле с желанием забить на два гола больше, чем они. Мы должны быть более эффективными в атаке, но я не беспокоюсь, потому что мы знаем, как это делается», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Первая встреча завершилась победой «Фейеноорда» (1:0). Ответный матч между командами состоится 20 апреля в Риме. Начало — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037783--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
Жозе Моуринью
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