Главный тренер «Мальме» покинул свой пост. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Мальме» Уве Реслер и руководство клуба приняли решение о прекращении сотрудничества. Причиной стало «расхождение во взглядах на будущее», сообщает официальный сайт клуба.

Реслер тренировал «Мальме» с лета 2018 года. При нем команда выиграла в 61 проценте матчей — это второй самый высокий показатель среди всех тренеров в истории клуба.

В чемпионате Швеции-2019 «Мальме» занял второе место, отстав от чемпиона «Юргордена» на одно очко. В группе Лиги Европы шведский клуб занял первое место, опередив «Копенгаген», киевское «Динамо» и «Лугано».

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