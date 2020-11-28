Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Форвард «Тоттенхэма» Винисиус — игрок недели в Лиге Европы

09:57
Теги:

Нападающий «Тоттенхэма» Карлос Винисиус стал лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

На счету 25-летнего бразильца 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Лудогорцем» (4:0).

В сезоне-2020/21 Винисиус провел за «Тоттенхэм» 7 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир