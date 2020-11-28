Форвард «Тоттенхэма» Винисиус — игрок недели в Лиге Европы
Нападающий «Тоттенхэма» Карлос Винисиус стал лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.
На счету 25-летнего бразильца 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Лудогорцем» (4:0).
?? Assist— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020
?? Two goals
? Player of the Week winner
A top display from Carlos Vin?cius! ?@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/WSLGfbWz9S
В сезоне-2020/21 Винисиус провел за «Тоттенхэм» 7 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю