Федерация футбола Испании предложила УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) во главе с президентом организации Луисом Рубиалесем обратилась в УЕФА с предложением провести финал Лиги Европы-2020/21 в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе.
В заявлении говорится, что федерация хочет провести матч на домашнем стадионе "Севильи" – "Рамон Санчес Писхуан". Ранее УЕФА объявил, что на проведение финального матча в 2021 году претендуют Тбилиси и Севилья.
Трагедия с Хосе Антонио Рейесом произошла утром 1 июня на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль, который вел футболист, вылетел с трассы и загорелся. Вместе с испанцем в аварии погиб его двоюродный брат.
⚠ OFICIAL | Bajo el lema #ReyesDeEuropa, la @RFEF y el presidente @LuisRubiales trabajarán codo con codo junto al @SevillaFC ante el Comité Ejecutivo de UEFA para que la final de la UEFA Europa League de 2021 se dispute en el Ramón Sánchez-Pizjuán#AsambleaRFEF pic.twitter.com/wPsPQYy1CG— RFEF (@rfef) 10 июня 2019 г.