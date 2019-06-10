Федерация футбола Испании предложила УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) во главе с президентом организации Луисом Рубиалесем обратилась в УЕФА с предложением провести финал Лиги Европы-2020/21 в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе.

В заявлении говорится, что федерация хочет провести матч на домашнем стадионе "Севильи" – "Рамон Санчес Писхуан". Ранее УЕФА объявил, что на проведение финального матча в 2021 году претендуют Тбилиси и Севилья.

Трагедия с Хосе Антонио Рейесом произошла утром 1 июня на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль, который вел футболист, вылетел с трассы и загорелся. Вместе с испанцем в аварии погиб его двоюродный брат.