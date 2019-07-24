Эванс Кангва из-за травмы не сыграет в матче "Арсенала" с "Нефтчи"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" сообщил о травме форварда Эванса Кангва. 26-летний замбийский футболист получил повреждение в гостевой встрече 2-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:2).

– Проблема есть только одна – Эванс Кангва улетел в Германию на обследование. Все остальные в строю, все живы и здоровы, все готовятся, – сказал Черевченко на пресс-конференции перед игрой.

Матч "Арсенал" – "Нефтчи" пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало – в 20.00 по московскому времени. Оружейники впервые в истории участвуют в еврокубках и эта встреча станет для них дебютной. (Артем Агапов)