Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

7 октября, 00:25

Эмболо — о победе над «Трабзонспором»: «Красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Брель Эмболо (справа).
Фото Global Look Press

Нападающий «Монако» Брель Эмболо прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы остались недовольны тем, как закончилась предыдущая игра с «Ференцварошом» (поражение, 0:1). Так что нам очень хотелось исправиться и добыть победу, которая очень пойдет нам на пользу. Нам удалось очень хорошо начать эту встречу, однако нужно сказать, что красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль в этом. Тем не менее нужно отметить, что нам удалось достаточно быстро выйти вперед в счете, а затем и удвоить его, что позволило нам обезопасить себя от дальнейших проблем», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80/
Брель Эмболо
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Трабзонспор
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Виктор Оливейра признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Черчесов: «Успех против «Црвены Звезды» уже вчерашний день, надо думать о завтрашнем»
Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»
«Де Брейне у нас нет — есть только Головин». Что пишут во Франции о кошмаре «Монако» в Лиге Европы
Сарри: «Иммобиле необыкновенен, он очень важен для фанатов «Лацио»
Моуринью о плей-офф Лиги Европы: «Будет тяжело из-за акул-неудачников Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига Европы: «Монако» обыграл «Трабзонспор», «Арсенал» победил «Буде-Глимт» и другие матчи

Бадиашиле: «Ференцварош» проиграл, это отличная новость для «Монако»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости