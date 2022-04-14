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Сегодня, 23:02

Гасперини: «Несмотря на длительные атаки в матче с «Лейпцигом», «Аталанта» так и не смогли найти момент для гола»

Гасперини заявил, что «Аталанта» много атаковала в с «Лейпцигом», но не нашла момент для гола
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы должны быть довольны пройденным путем. В этом сезоне нам немного не хватает чего-то в нападении по сравнению с прошлыми годами. Даже сегодня, несмотря на длительные атаки, мы так и не смогли найти правильную игру», — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Тренер заявил, что теперь команде важно подняться в турнирной таблице чемпионата Италии.

«У нас осталось семь игр, мы знаем, что нам нужна череда побед, чтобы надеяться на возвращение в Европу. В Лиге чемпионов и в Европе мы делали выдающиеся вещи, в чемпионате страны у нас был спад. В «Аталанте» появился новый владелец, будут новые программы, а оценки будут сделаны в конце чемпионата», — добавил Гасперини.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1) и по итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг». За выход в финал турнира команда Доменико Тедеско поборется с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/atalanta-gasperini-ci-saranno-un-po-di-novita-e-nuovi-programmi-diro-le-mie-idee-1670839
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
Джан Пьеро Гасперини
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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