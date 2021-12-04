Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от болельщиков «Лестера» и «Наполи».

«Очень порадовал «Лестер», и полем, и тем, как болеют на трибунах. Причем без особого негатива, в отличие от Неаполя. В Италии вообще до смешного доходило. Мы ехали на предыгровую тренировку с полицейским сопровождением. Сирены, мигалки... Весь город нас «приветствовал». Я смотрю в окно и чуть не умираю со смеху: дед с палочкой еле идет, но видит наш автобус и из последних сил показывает средний палец.



Зато в Лестере особенно встречали каждый мой вынос мяча от ворот. Я так и не понял, что за звук издавали фанаты. То ли лисиц изображали, то ли это оскорбление какое-то. Но меня их заряд только заводил, подбадривал», — приводит официальный сайт красно-белых слова Селихова.

В выездном матче против «Наполи» «Спартак» победил со счетом 3:2. В выездной игре с «Лестером» красно-белые сыграли вничью — 1:1, в этой встрече Селихов отбил пенальти в исполнении форварда «лис» Джейми Варди.