«Дед с палочкой еле идет, но из последних сил показывает нам средний палец». Селихов — об атмосфере в Неаполе
Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от болельщиков «Лестера» и «Наполи».
«Очень порадовал «Лестер», и полем, и тем, как болеют на трибунах. Причем без особого негатива, в отличие от Неаполя. В Италии вообще до смешного доходило. Мы ехали на предыгровую тренировку с полицейским сопровождением. Сирены, мигалки... Весь город нас «приветствовал». Я смотрю в окно и чуть не умираю со смеху: дед с палочкой еле идет, но видит наш автобус и из последних сил показывает средний палец.
Зато в Лестере особенно встречали каждый мой вынос мяча от ворот. Я так и не понял, что за звук издавали фанаты. То ли лисиц изображали, то ли это оскорбление какое-то. Но меня их заряд только заводил, подбадривал», — приводит официальный сайт красно-белых слова Селихова.
В выездном матче против «Наполи» «Спартак» победил со счетом 3:2. В выездной игре с «Лестером» красно-белые сыграли вничью — 1:1, в этой встрече Селихов отбил пенальти в исполнении форварда «лис» Джейми Варди.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov_match_s_napoli_voydet_v_kollektsiyu_moikh_lyubimykh_igr/
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