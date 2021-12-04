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«Дед с палочкой еле идет, но из последних сил показывает нам средний палец». Селихов — об атмосфере в Неаполе

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о поведении болельщиков в Неаполе
10:58
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от болельщиков «Лестера» и «Наполи».

«Очень порадовал «Лестер», и полем, и тем, как болеют на трибунах. Причем без особого негатива, в отличие от Неаполя. В Италии вообще до смешного доходило. Мы ехали на предыгровую тренировку с полицейским сопровождением. Сирены, мигалки... Весь город нас «приветствовал». Я смотрю в окно и чуть не умираю со смеху: дед с палочкой еле идет, но видит наш автобус и из последних сил показывает средний палец.

Зато в Лестере особенно встречали каждый мой вынос мяча от ворот. Я так и не понял, что за звук издавали фанаты. То ли лисиц изображали, то ли это оскорбление какое-то. Но меня их заряд только заводил, подбадривал», — приводит официальный сайт красно-белых слова Селихова.

В выездном матче против «Наполи» «Спартак» победил со счетом 3:2. В выездной игре с «Лестером» красно-белые сыграли вничью — 1:1, в этой встрече Селихов отбил пенальти в исполнении форварда «лис» Джейми Варди.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov_match_s_napoli_voydet_v_kollektsiyu_moikh_lyubimykh_igr/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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