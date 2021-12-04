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Селихов: «Матч с «Наполи» в Москве войдет в коллекцию моих любимых. На пенсии будет не стыдно пересмотреть»

Вратарь «Спартака» Селихов назвал матч Лиги Европы с «Наполи» в Москве одним из самых любимых
11:13
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от игры 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

«Двойной сэйв в матче с «Наполи» в Москве? Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк. Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал. Это было мое самое крутое спасение за последние три года точно. А если серьезно, матч с «Наполи» войдет в коллекцию моих любимых игр. На пенсии не стыдно будет пересмотреть», — цитирует официальный сайт красно-белых Селихова.

«Спартак» занимает второе место в группе C Лиги Европы с 7 очками в 5 матчах. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Легией». Матч состоится 9 декабря, начало — в 20.45 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov_match_s_napoli_voydet_v_kollektsiyu_moikh_lyubimykh_igr/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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