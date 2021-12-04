Селихов: «Матч с «Наполи» в Москве войдет в коллекцию моих любимых. На пенсии будет не стыдно пересмотреть»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от игры 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (2:1).
«Двойной сэйв в матче с «Наполи» в Москве? Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк. Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал. Это было мое самое крутое спасение за последние три года точно. А если серьезно, матч с «Наполи» войдет в коллекцию моих любимых игр. На пенсии не стыдно будет пересмотреть», — цитирует официальный сайт красно-белых Селихова.
«Спартак» занимает второе место в группе C Лиги Европы с 7 очками в 5 матчах. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Легией». Матч состоится 9 декабря, начало — в 20.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov_match_s_napoli_voydet_v_kollektsiyu_moikh_lyubimykh_igr/
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