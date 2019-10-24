ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Москве. Это третье подряд поражение армейцев в Лиге Европы
ЦСКА в домашнем матче Лиги Европы уступил «Ференцварошу» (0:1). Для армейцев это поражение стало третьим подряд на групповом турнире.
Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в группе H.
В другой встрече группы «Эспаньол» в гостях победил «Лудогорец» (1:0).
Лига Европы
Группа H
ЦСКА (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1 (0:0)
Гол: Варга, 86.
ЦСКА (Россия): Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Чалов.
«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Шигер, Харатин, Нгуен (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Игнатенко, Боли (Изаэл, 72).
Предупреждения: Шигер, 74. Бистрович, 78. Харатин, 90+2. Магнуссон, 90+2.
Судьи: Орел. Блажей, Кржиж (все — Чехия).
24 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/groups/