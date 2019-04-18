Мусса Сиссоко: "Я не сразу узнал, что "Тоттенхэм" вышел в полуфинал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко рассказал, что узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов от сотрудника тренерского штаба. Хавбек получил травму в первом тайме ответного матча против "Манчестер Сити" (3:4). Его место на поле занял форвард Фернандо Льоренте.

– Я сидел на скамейке запасных и видел гол, после которого счет стал 5:3 в пользу "Сити". Я был так расстроен, что решил уйти в раздевалку, – цитирует Сиссоко L'Equipe​. – В раздевалке я был один, там не было телевизора с трансляцией. У меня в голове были мысли о вылете, но потом один из членов штаба зашел и сказал: "Невероятно, мы сделали это!".

​Я спросил: "Как мы это сделали?" Он рассказал, что гол Стерлинга отменили. Я надел футболку, забыл о травме и побежал со всеми радоваться, чтобы не пропустить исторический момент. Это был эмоциональный шок.

"Тоттенхэм" прошел "Манчестер Сити" за счет правила гостевого гола, и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Аяксом".