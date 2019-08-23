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«Цель достигнута, забили и не пропустили». «Брага» — о победе над «Спартаком»

12:06
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«Брага» на своем официальном сайте подвела итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (1:0).

— Цель достигнута, «Брага» забила один гол и не пропустила, что будет преимуществом перед поездкой в Россию на ответный матч, — написал клуб. — Собираем чемодан в Россию с надеждой.

Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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