«Цель достигнута, забили и не пропустили». «Брага» — о победе над «Спартаком»
12:06
«Брага» на своем официальном сайте подвела итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (1:0).
— Цель достигнута, «Брага» забила один гол и не пропустила, что будет преимуществом перед поездкой в Россию на ответный матч, — написал клуб. — Собираем чемодан в Россию с надеждой.
Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа.
«A mala vai ? R?ssia cheia de esperan?a»— SC Braga (@SCBragaOficial) August 22, 2019
Cr?nica da partida em ? https://t.co/wrEHxFGR1L
SC Braga 1-0 FC Spartak Moskva pic.twitter.com/qrmEjR9qc0
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
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