«Брага» на своем официальном сайте подвела итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (1:0).

— Цель достигнута, «Брага» забила один гол и не пропустила, что будет преимуществом перед поездкой в Россию на ответный матч, — написал клуб. — Собираем чемодан в Россию с надеждой.

Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа.

«A mala vai ? R?ssia cheia de esperan?a»

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SC Braga 1-0 FC Spartak Moskva pic.twitter.com/qrmEjR9qc0 — SC Braga (@SCBragaOficial) August 22, 2019

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