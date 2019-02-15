CAS удовлетворил аппеляцию "Галатасарая" по делу о нарушении финансового fair play

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию "Галатасарая" на решение УЕФА продолжить расследование дела о нарушениях турецким клубом правил FFP (Financial Fair Play).

Летом 2018 года "Галатасарай" заключил мировое соглашение со следственной палатой комитета по финансовому контролю клубов УЕФА о выполнении условий финансового fair play. Позже это соглашение было отклонено, и дело о финансовых нарушениях со стороны турецкой команды направилось на дальнейшее рассмотрение. В связи с этим, в октябре "Галатасарай" подал апелляцию в CAS, которая сегодня была удовлетворена.