Киевское «Динамо» вырвало победу у «Брюгге» и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» обыграло «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч у украинцев провел Виталий Буяльский на 83-й минуте. Гол стал решающим в двухматчевом противостоянии: первая игра завершилась со счетом 1:1, таким образом, команда Мирчи Луческу вышла в 1/8 финала.

«Динамо» стало вторым после «Шахтера» украинским клубом, пробившимся в 1/8 финала — донецкий клуб обыграл в двух играх «Маккаби» из Тель-Авива (2:0, 1:0).

В другой игре «Янг Бойз» во второй раз победил «Байер» (4:3, 2:0) и также пробился в следующую стадию.

Еще в одном матче пражская «Славия» смогла выбить из турнира «Лестер», одолев его в ответной игре 2:0 (первый матч — 0:0).

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина) — 0:1 (0:0)

Гол: Буяльский, 83.

«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Де Кейпер, 84), Мехеле, Рикка, Клинтон Мата, Коссуну, Формер, Дирар (Окереке, 89), Баланта, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Дост (Баджи, 57).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 77), Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук, Буяльский (Андриевский, 86), Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 68), Беседин, Родригеш.

Предупреждения: ван ден Кейбус, 19. Беседин, 49.

Судья: Йованович (Сербия).

25 февраля. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

Первый матч — 1:1

«Байер» (Германия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:2 (0:0)

Голы: Сьебатше, 48 (0:1). Фасснахт, 86 (0:2).

«Байер»: Ломб, Драгович (Аларио, 63), Та, Синкгравен, Тапсоба, Фримпонг (Амири, 78), Арангис, Вирц, Шик, Бэйли (Грэй, 63), Диаби.

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Лустенбергер, Цезигер, Хефти, Лефор, Эбишер (Гаудино, 88), Нгамале (Ридер, 69), Фасснахт (Сьерро, 88), Лаупер, Сьебатше (Шпильманн, 77), Элиа (Мамбимби, 78).

Предупреждение: Синкгравен, 53.

Судья: Масса (Италия).

25 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Первый матч — 3:4

«Лестер» (Англия) — «Славия» (Чехия) — 0:2 (0:0)

Голы: Провод, 49 (0:1). Сима, 79 (0:2).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 61), Тилеманс, Амарти (Кастань, 61), Ндиди, Чудхури (Барнс, 61), Варди, Дженгиз Юндер (Тавареш, 81).

«Славия»: Коларж, Кудела, Боржил, Зима, Ба, Станчу (Оскар Дорли, 69), Громада (Лингр, 75), Олайинка, Кухта (Масопуст, 84), Провод, Сима.

Предупреждения: Зима, 73. Провод, 82. Чаглар Сеюнджю, 84. Барнс, 88. Коларж, 90+1.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

25 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».