«Манчестер Юнайтед» дома не забил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0). В первой встрече, которая прошла в Испании, английская команда выиграла с крупным счетом (4:0), поэтому вышла в 1/8 финала.
В другой сегодняшней встрече ПСВ оказался сильнее «Олимпиакоса» (2:1), но дальше прошла греческая команда, так как выиграла в первой встрече со счетом 4:2.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:0
Нереализованный пенальти: Оярсабаль, 13 (вратарь).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес, Байи, Линделеф, Ван-Биссака (Туанзебе, 46), Матич, Фред (Уильямс, 46), Бруну Фернандеш (Рэшфорд, 46), Марсьяль, Джеймс (Траоре, 59), Гринвуд (Шортайр, 76).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Баутиста, 51), Саньян, Айен Муньос, Мерино, Субельдия, Гевара (Гуриди, 71), Субименди, Янузай (Меркеланс, 66), Оярсабаль (Барренечеа, 46), Исак (Порту, 48).
Предупреждения: Фред, 40. Уильямс, 49. Линделеф, 65.
Судья: Виссер (Бельгия).
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Первый матч — 4:0.
ПСВ (Голландия) — «Олимпиакос П» (Греция) — 2:1 (2:0)
Голы: Захави, 23 (1:0). Захави, 44 (2:0). Хассан, 88 (2:1).
ПСВ: Мвого, Фиргефер, Макс, Боскальи, Дюмфрис, Тезе, Гетце (Мауру Жуниор, 90), Томас, Росарио, Захави, Мален (Вертессен, 89).
«Олимпиакос»: Жозе Са, Лала (Андруцос, 79), Рубен Семеду, Рябчук, Ба, Вальбуэна (Масурас, 45), М`Вила, Бухалакис (Фортунис, 46), Камара, Эль-Араби (Папастатопулос, 90), Брума (Хассан, 80).
Предупреждения: Макс, 3. Масурас, 51. Лала, 79. Мален, 83.
Судья: Тюрпен (Франция).
Эйндховен. Стадион «Филипс».
Первый матч — 2:4.
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