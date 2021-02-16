В «Брюгге» вспышка коронавируса перед матчем с киевским «Динамо»

Несколько представителей «Брюгге» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против киевского «Динамо», сообщает 16 февраля официальный сайт клуба.

В заявлении указано, что положительный тест на COVID-19 сдали главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман и его ассистенты. Также коронавирус выявлен у трех игроков: Ханса Ванакена, Матея Митровича и Стефано Денсвила.

Все, у кого выявлен вирус, помещены на самоизоляцию. Руководить «Брюгге» в Киеве будут тренеры молодежной команды Рик Де Мил и Тим Смолдерс.

Матч «Динамо» — «Брюгге» состоится 18 февраля. Начало в 20.55 по московскому времени.