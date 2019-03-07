Бранислав Иванович: "Шанс пройти маленький, но он есть"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Вильярреала" (1:3) заявил, что первый гол гостей деморализовал питерскую команду.

– Что произошло в сегодняшнем матче? Есть какие-то причины поражения?

– В первые 20-25 минут мы контролировали игру, а потом пропустили со штрафного. С нами это происходит уже не в первый раз, поэтому мы должны обратить внимание на игру при стандартах. Есть проблемы при игре в своей штрафной, нужно работать и тогда прибавим в этом. После пропущенного мяча мы потеряли ритм, у соперника очень серьезная команда, которая хорошо владеет мячом и наказывает за ошибки. Прессинг у нас сегодня, к сожалению, не сработал. Но это что касается сегодняшней игры, через три дня у нас матч в чемпионате. Шанс пройти соперника маленький, но он есть. Необходимо использовать малейшую возможность и верить в успех.

– Ожидали, что команда, которая борется за выживание покажет такой футбол?

– Это очень серьезная команда, которая уже пятнадцать лет играет в качественный футбол. Да, сейчас они внизу, но у них все равно очень мощный подбор игроков. Конечно, есть и слабые стороны, которыми нам надо будет воспользоваться.

– Что произошло после перерыва?

– Это случилось уже после 30-35 минуты. Их владение давило на нас. Нас наказали за ошибки. Сравните "Зенит" в первые и последние 20 минут матча – это разные команды.

– Можно сказать, что не хватило сил?

– Мы из тех команд, которые всегда играют на эмоциях. Нам нужно прибавить в автоматизме действий. Сегодня мы не могли справиться с соперником, который 90 минут показывает такой футбол. (Артем Рябовол)