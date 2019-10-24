Болельщики «Вулверхэмптона» не смогут пройти на стадион «Слована» с атрибутикой своей команды

«Вулверхэмптон» попросил своих болельщиков вести себя максимально прилично на матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы со «Слованом», сообщает ВВС. Кроме того, «волкам» запрещено проносить клубную атрибутику — с ней на стадион просто не пустят.

Меры предосторожности связаны с тем, что на трибунах ожидается 21 000 детей из Чехии и Словакии. Местная команда была наказана УЕФА закрытием трибун за расистские выкрики болельщиков в матче квалификационного раунда Лиги Европы с ПАОКом (1:0).

Однако «Слован» воспользовался новым правилом УЕФА, по которому на «закрытые» матчи можно допускать детей до 14 лет, которых должен сопровождать родитель.

Стадион «Тегельне Поле» вмещает 23 000 человек, на нем ожидаются 200 болельщиков «Вулверхэмптона».