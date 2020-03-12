«Базель» разгромил на выезде «Айнтрахт», «Истанбул» со Шкртелом и Епуряну обыграл «Копенгаген»
«Базель» разгромил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0.
В другой встрече «Истанбул» с минимальным счетом обыграл «Копенгаген» — 1:0. Место в центре обороны стамбульцев занимали бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел и экс-игрок «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну.
Из-за эпидемии коронавируса обе игры прошли при пустых трибунах. Ответные матчи должны состояться 19 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария) — 0:3 (0:1)
Голы: Кампо, 27 (0:1). Буа, 73 (0:2). Фрай, 85 (0:3).
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Ильзанкер, 73), Абраам, Хинтереггер, Туре, Н`Дика, Роде, Костич, Соу (Гонсалу Пасьенсия, 46), Камада (Гачинович, 78), Андре Силва.
«Базель»: Омлин, Видмер, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта (Буа, 68), Альдерете, Штокер (Жегрова, 90+2), Фрай, Джака, Кампо (ван дер Верфф, 78), Артур Кабрал.
Предупреждения: Кампо, 11. Соу, 23. Эрай Джемерт, 53. Альдерете, 76.
Судья: Экберг (Швеция).
12 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (0:0)
Гол: Вишча, 88 — с пенальти.
«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Алексич, Вишча (Окечукву, 90+1), Махмут Текдемир (Гульбраннсен, 85), Ирфан Кахведжи, Ба, Кривелли (Робинью, 74).
«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Биель (Бартолец, 89), Стаге, Фальк, Сантос (Фишер, 82), Дарами (Кауфманн, 62).
Предупреждения: Сантос, 4. Ирфан Кахведжи, 4. Кривелли, 60. Окечукву, 90+3.
Судья: Коллам (Шотландия).
12 марта. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/playoff/