«Базель» разгромил на выезде «Айнтрахт», «Истанбул» со Шкртелом и Епуряну обыграл «Копенгаген»

«Базель» разгромил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0.

В другой встрече «Истанбул» с минимальным счетом обыграл «Копенгаген» — 1:0. Место в центре обороны стамбульцев занимали бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел и экс-игрок «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну.

Из-за эпидемии коронавируса обе игры прошли при пустых трибунах. Ответные матчи должны состояться 19 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария) — 0:3 (0:1)

Голы: Кампо, 27 (0:1). Буа, 73 (0:2). Фрай, 85 (0:3).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Ильзанкер, 73), Абраам, Хинтереггер, Туре, Н`Дика, Роде, Костич, Соу (Гонсалу Пасьенсия, 46), Камада (Гачинович, 78), Андре Силва.

«Базель»: Омлин, Видмер, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта (Буа, 68), Альдерете, Штокер (Жегрова, 90+2), Фрай, Джака, Кампо (ван дер Верфф, 78), Артур Кабрал.

Предупреждения: Кампо, 11. Соу, 23. Эрай Джемерт, 53. Альдерете, 76.

Судья: Экберг (Швеция).

12 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (0:0)

Гол: Вишча, 88 — с пенальти.

«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Алексич, Вишча (Окечукву, 90+1), Махмут Текдемир (Гульбраннсен, 85), Ирфан Кахведжи, Ба, Кривелли (Робинью, 74).

«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Биель (Бартолец, 89), Стаге, Фальк, Сантос (Фишер, 82), Дарами (Кауфманн, 62).

Предупреждения: Сантос, 4. Ирфан Кахведжи, 4. Кривелли, 60. Окечукву, 90+3.

Судья: Коллам (Шотландия).

12 марта. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».