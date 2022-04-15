Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:42

«Барселона» — «Айнтрахт»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 апреля. «Барселона» — «Айнтрахт» — 2:3.
Фото Reuters

«Барселона» проиграла «Айнтрахту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 2:3. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

На 4-й минуте Филип Костич с пенальти открыл счет. В концовке Рафаэль Борре удвоил преимущество гостей.

Сразу после перерыва Костич оформил дубль и довел счет до разгромного. Каталонцы забили только в добавленное время — на 91-й Серхио Бускетс, а перед финальным свистком Мемфис Депай реализовал пенальти.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны пары 1/2 финала Лиги Европы

«Лион» — «Вест Хэм»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости