«Барселона» — «Айнтрахт»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

«Барселона» проиграла «Айнтрахту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 2:3. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

На 4-й минуте Филип Костич с пенальти открыл счет. В концовке Рафаэль Борре удвоил преимущество гостей.

Сразу после перерыва Костич оформил дубль и довел счет до разгромного. Каталонцы забили только в добавленное время — на 91-й Серхио Бускетс, а перед финальным свистком Мемфис Депай реализовал пенальти.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».