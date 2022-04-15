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Стали известны пары 1/2 финала Лиги Европы

«Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы, «Лейпциг» встретится с «Рейнджерс»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы.
Фото Reuters

По итогам ответных матчей четвертьфинальной стадии стали известны пары 1/2 финала Лиги Европы.

«Лейпциг» — «Айнтрахт»

«Вест Хэм» — «Рейнджерс»

Первые матчи пройдут 28 апреля, ответные — 5 мая 2022 года.

Финал Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет 18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Номинальным хозяином финала станет победитель пары «Вест Хэм» — «Рейнджерс».

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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