Стали известны пары 1/2 финала Лиги Европы
«Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы, «Лейпциг» встретится с «Рейнджерс»
По итогам ответных матчей четвертьфинальной стадии стали известны пары 1/2 финала Лиги Европы.
«Лейпциг» — «Айнтрахт»
«Вест Хэм» — «Рейнджерс»
Первые матчи пройдут 28 апреля, ответные — 5 мая 2022 года.
Финал Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет 18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Номинальным хозяином финала станет победитель пары «Вест Хэм» — «Рейнджерс».
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