17:51 | Футбол — Лига Европы

АЗ не сможет принять "Мариуполь" на родном стадионе из-за обрушения крыши

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 Матч третьего отборочного раунда Лиги Европы АЗ - "Мариуполь" пройдет не в Алкмаре. Как ранее сообщал "СЭ", на стадионе голландского клуба обрушилась крыша.

 Как информирует "Сегодня", в Алкмаре игры точно не будет. Голландцы предложили УЕФА два запасных варианта – Утрехт или Гаага. Решение о месте проведения матча будет принято 12 августа.

 Матч АЗ - "Мариуполь" состоится 15 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.segodnya.ua/sport/football/match-ryadom-s-tribunalom-poyavilis-novye-podrobnosti-v-perenose-igry-alkmaar-mariupol-1315692.html

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