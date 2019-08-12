АЗ не сможет принять "Мариуполь" на родном стадионе из-за обрушения крыши

Матч третьего отборочного раунда Лиги Европы АЗ - "Мариуполь" пройдет не в Алкмаре. Как ранее сообщал "СЭ", на стадионе голландского клуба обрушилась крыша.

Как информирует "Сегодня", в Алкмаре игры точно не будет. Голландцы предложили УЕФА два запасных варианта – Утрехт или Гаага. Решение о месте проведения матча будет принято 12 августа.

Матч АЗ - "Мариуполь" состоится 15 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.

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