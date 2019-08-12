АЗ не сможет принять "Мариуполь" на родном стадионе из-за обрушения крыши

Матч третьего отборочного раунда Лиги Европы АЗ - "Мариуполь" пройдет не в Алкмаре. Как ранее сообщал "СЭ", на стадионе голландского клуба обрушилась крыша.
Как информирует "Сегодня", в Алкмаре игры точно не будет. Голландцы предложили УЕФА два запасных варианта – Утрехт или Гаага. Решение о месте проведения матча будет принято 12 августа.
Матч АЗ - "Мариуполь" состоится 15 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.
Все о Лиге Европы - здесь.
Дополнительная информация
https://www.segodnya.ua/sport/football/match-ryadom-s-tribunalom-poyavilis-novye-podrobnosti-v-perenose-igry-alkmaar-mariupol-1315692.html
Загрузка...