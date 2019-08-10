19:49 | Футбол — Голландия

На стадионе АЗ обрушилась крыша. Фото

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На стадионе АЗ обрушилась крыша. Соответствующей фотографией со стадиона поделился в Twitter журналист Брайан Вийкер.

Упавшая конструкция разрушила часть трибун, но никто из зрителей не пострадал.

Следующий домашнюю встречу на своем стадионе АЗ должен провести в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа с "Мариуполем". Первый матч в Одессе закончился со счетом 0:0.

 

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