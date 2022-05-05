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5 мая, 23:48

«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: главный тренер гостей Мойес получил красную карточку

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес получил красную карточку в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

На 79-й минуте шотландский специалист был удален за агрессивное поведение вне технической зоны.

Отметим, что это удаление стало для «Вест Хэма» вторым в матче: на 17-й минуте красную карточку получил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.

«Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» первый матч со счетом 1:2. На момент публикации новости английская команда уступает немецкой в ответной встрече со счетом 0:1.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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