Защитник «Арсенала» Тирни избежал серьезной травмы в матче с «Цюрихом»

Защитник «Арсенала» Киран Тирни рассказал о травме, полученной в матче с «Цюрихом» (1:0) в 6-м туре группового турнира Лиги Европы. Он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Со мной все в порядке — проблем нет. Немного у меня побаливает голеностопный сустав, но в целом все хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Тирни.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.