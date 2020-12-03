Армении и Азербайджану разрешили принимать матчи под эгидой УЕФА

Матчи под эгидой УЕФА теперь вновь могут проходить в Азербайджане и Армении, сообщает официальный сайт организации.

В заявлении указано, что после заключения Азербайджаном и Арменией договора о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и с учетом всех обстоятельств было решено, что обе страны теперь могут принимать матчи турниров УЕФА.

Соответственно, Исполнительный комитет УЕФА решил отменить принятый 20 октября 2020 года запрет на проведение матчей в этих странах.

В Лиге Европы в текущем сезоне выступает азербайджанский «Карабах». Команде осталось провести один матч на групповом турнире — в гостях против «Вильярреала». «Карабах» уже потерял шансы выйти в плей-офф. Армянские команды в основную стадию еврокубков не пробились.