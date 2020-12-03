Армении и Азербайджану разрешили принимать матчи под эгидой УЕФА
Матчи под эгидой УЕФА теперь вновь могут проходить в Азербайджане и Армении, сообщает официальный сайт организации.
В заявлении указано, что после заключения Азербайджаном и Арменией договора о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и с учетом всех обстоятельств было решено, что обе страны теперь могут принимать матчи турниров УЕФА.
Соответственно, Исполнительный комитет УЕФА решил отменить принятый 20 октября 2020 года запрет на проведение матчей в этих странах.
В Лиге Европы в текущем сезоне выступает азербайджанский «Карабах». Команде осталось провести один матч на групповом турнире — в гостях против «Вильярреала». «Карабах» уже потерял шансы выйти в плей-офф. Армянские команды в основную стадию еврокубков не пробились.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0264-1100921b336d-48578cf154fd-1000--%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8
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