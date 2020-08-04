Антонио Конте о матче с «Хетафе»: «Должны отдать все силы, чтобы потом ни о чем не жалеть»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе». Команды проведут единственный матч на нейтральном поле в Гельзенкирхене (Германия).

«Мы не знаем, насколько далеко пройдем в этом турнире, но знаем, что должны отдать все силы, дабы потом ни о чем не жалеть, — цитирует Конте официальный сайт УЕФА. — Каждую игру нам нужно проводить с осознанием того, что она может оказаться последней. Повторю, надо выдать все, что у нас есть.

Понимаем, что предстоит тяжелая игра, и знаем, что должны доказать свое превосходство над соперниками, если хотим выйти в четвертьфинал. Завоеванные трофеи помогают побеждать и в дальнейшем. Победы придают уверенности в своих силах — всем это известно. Но титулы никогда не даются легко".

Матч «Интер» — «Хетафе» состоится 5 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.