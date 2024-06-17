УЕФА запретил российские флаги на всех матчах сборной Украины в рамках Евро-2024

УЕФА запретил пронос российских флагов на всех матчах сборной Украины в рамках чемпионата Европы-2024.

Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности будут изымать российский триколор на игре между национальными командами Украины и Румынии.

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — говорится в сообщении организации.

Ранее государственная символика РФ была замечена на матче открытия ЧЕ-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1). Впоследствии появились на трибунах флаги России во встрече команд Сербии и Англии (0:1).