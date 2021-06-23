«Черчесову повезло, что сборная не отбиралась на чемпионат мира-2018». Монолог Юрия Гаврилова

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов — о судьбе Станислава Черчесова и будущем сборной России.

— Да кого интересует мое мнение? — смеется Гаврилов. — Все равно решение примут без меня и без вас. Нас не спросят. Смысл тут рассуждать? Вы понимаете, в чем дело. Люди в сборной добивались больших успехов, чем Черчесов. И то их увольняли...

А что сейчас получилось? Стояла задача выйти из группы. Она не выполнена, не решена. И о чем тут теперь говорить? Пусть решает руководство. Может быть, этот тренер кого-то устраивает в РФС. Я не знаю всех этих дел. Тогда пусть дадут ему еще поработать и дожидаются очередной такой ситуации... Мы же осенью продолжим отбираться на чемпионат мира? И если мы туда не попадем, может быть, его все равно оставят?

Дело только в Черчесове? Понимаете, раньше работал Капелло, Адвокат, Прокурор... Тоже из группы не вышли. Гус попал в плей-офф, а потом на чемпионат мира не отобрался.

Считаю, нужно смотреть шире, говорить о глобальных проблемах нашего футбола. Надо все менять на детско-юношеском уровне. Неужели это не понятно?

Сохраняется ли у меня вера в Черчесова? Да у меня ее изначально не было. Ну давайте проанализируем матчи сборной за последние годы. Вы увидели игру? Я — нет. Лично я не могу назвать такой футбол игрой...

С другой стороны, есть ли у нас качественные футболисты? Воспитывают ли клубные академии сборников? Нет. Мы все привозим, извините меня за выражение, дерьмо из-за рубежа. Кругом одни посредники, агенты, которым, как правило, наш футбол по боку. А где свои воспитанники? Кем пополняется сборная?

И вот мы и получаем такой слабый чемпионат России. Он ненамного сильнее украинского. Там всего две команды... В итоге видим, как эти сборные выступили на чемпионате Европы. Практически одно и то же! Украинцы чуть удачнее, но выйдут ли они из группы? У них чуть больше командной игры, у нас ее и в помине нет!

И где лидер в сборной России? Кто ведет ее за собой? Опять вопрос без ответа? Дзюба себя исчерпал? Да я давно его считаю средним футболистом. Ну что он показал на Евро? Но проблема в том, что замены ему нет. Я лично пока не вижу. Кем заменить Миранчука и Головина, которые себя не проявили на турнире? Нет резерва! Это мы опять говорим о всей системе, которую надо перестраивать. У Черчесова, по сути, нет выбора.

Кем можно заменить Черчесова? А кто из сильных иностранцев к нам поедет? Кто рискнет? Все же понимают, что с таким материалом ничего не добиться! В сентябре уже матч с Хорватией... Правда, можно примчаться чисто денег заработать — ведь эта кормушка неиссякаема.

Но в целом, как говорится, Гвардиола к нам не поедет. Ну неинтересно специалистам такого калибра работать с нашими футболистами!

Карпин, Семак, Бердыев? Боюсь, будет то же самое...

Но меня удивило другое. Я еще перед домашним чемпионатом мира говорил, что Черчесову и всей сборной повезло: мы не отбирались на турнир. Иначе нас бы там не было! Вот и все. А в итоге им дали звания ЗМС. За что?

Вспомните матчи в группе. Игра с Уругваем все показала, каков наш реальный уровень. Победа над Испанией? Ребята, это по пенальти! Я же вам говорю про игру! Взяли, стену выстроили, дотерпели до 11-метровых. Можно было и хорватов пройти. Но тоже по пенальти, а не по игре...

Вот и на днях матч с Данией все показал. Ну чего добилась эта сборная? С минимальным счетом обыграла финнов? Это же не футбольная страна! Там только лыжи и хоккей...

Где наша игра в атаке? Вообще не выстроена. Ребята, вы не умеете атаковать! Один гол с игры за три встречи! Один, елки-палки... Финнам!

Зато после чемпионата мира-2018 им дали звания ЗМС... Это даже не обсуждается, смешно!

Вспомните 1982 год, чемпионат мира. Мы проходили там два раунда и проиграли только один матч — бразильцам! Кстати, могли и не уступить, если бы дали пенальти за снос Шенгелии. А когда вернулись домой, нас так грязью полили!

Зато этим дали звания ЗМС. И вот теперь мы увидели в деле заслуженных мастеров. Ну вы чего — смеетесь над народом, что ли? Все же все понимают...