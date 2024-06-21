Нидерланды — Франция: судьи лишили «Оранжевых» гола

На 69-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Нидерланды — Франция судья Майкл Оливер не засчитал гол Чави Симонса, когда второй ассистент Адам Нанн зафиксировал положение «вне игры» у другого голландского футболиста — Дензела Дюмфриса.

Общими усилиями английские рефери определили, что Дюмфрис не только находился за линией офсайда в момент удара по воротам Чави Симонса, но и мешал вратарю французов Майку Меньяну.

Второе утверждение экспертами оспаривается. Есть те, кто поддерживает мнение арбитров, считая, что степень влияния Дюмфриса на голкипера оценена правильно. Но хватает и тех, кто с этим не согласен, обращая внимание на то, что помеху оценить невозможно, так как Меньян и не пытался парировать удар.