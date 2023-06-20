Любовь к романтике и взгляд ангелочка: как выглядит невеста Тибо Куртуа

Кто утешит бельгийского вратаря после ссоры с Доменико Тедеско.

Футболист обиделся на то, что его не назначили вице-капитаном сборной, и со скандалом покинул расположение национальной команды. Дома его утешит его красавица невеста Мишель Герциг, с которой он скоро свяжет себя узами брака. Израильскую модель часто можно увидеть во время матчей и на трибуне, где она выделяется своей яркой внешностью.

Молодые люди начали встречаться в июле 2021 года. Вратарь долгое время был одинок после непростого развода с Мартой Домингес, и когда он случайно увидел фото Мишель в соцсетях, не смог удержаться и оставил ей комментарий. Оказалось, что девушка прекрасно разбирается в футболе, поэтому сразу же его узнала. После недолгой переписки пара поняла, что готова к отношениям. Своих детей у модели еще нет, но она помогает Куртуа воспитывать двоих его детей от первого брака.

Прошлым летом футболист поделился радостной новостью: он сделал Мишель предложение, и она ответила согласием. Произошло это во время отдыха на яхте, Тибо встал на одно колено, достал кольцо и спросил у возлюбленной, выйдет ли она за него замуж. «Я говорю «да» жизни с тобой», — подписал он фотографии этого счастливого момента.

Точную дату свадьбы пара не афиширует, известно лишь, что на праздник уже приглашен президент «Реала» Флорентино Перес, а само торжество состоится этим летом. Спустя год после предложения модель устроила долгожданный девичник, куда пригласила всех своих подруг. Для вечеринки был забронирован частный самолет, яхта и целый отель в Марбелье, так что неудивительно, что девушки повеселились от души.

А вот мальчишник Куртуа прошел намного скромнее.

В преддверии свадьбы Тибо и Мишель попали на обложку испанского номера журнала Vanity Fair. Стильными кадрами фотосессии модель поделилась в своих соцсетях.

Источник фото: соцсети