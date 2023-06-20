Куртуа уехал из сборной Бельгии из-за конфликта с Тедеско. Тибо показывает характер не первый раз

Непростой парень.

Доменико Тедеско попал в сложную сборную. После ухода Роберто Мартинеса бельгийские чиновники искали тренера даже по объявлению — настолько непросто было найти специалиста для доживающего свой век «золотого поколения», которое так ничего и не выиграло. Тем не менее экс-тренер «Спартака» не испугался и ввязался в это приключение — и теперь сталкивается с последствиями работы с настоящими звездами.

Что не понравилось Куртуа

Эден Азар много лет был капитаном «красных дьяволов», но после провального чемпионата мира в Катаре завершил карьеру в сборной. Повязка переехала на рукав Кевина де Брейне. Вроде все логично, особых проблем тут не предвиделось.

Однако они появились. И какие! Оказалось, никто не подвергал сомнению права КДБ на капитанскую повязку, но вот за место его зама (полузащитник «Сити» получил травму в финале Лиги чемпионов и пропустил последние матчи сборной) развернулась настоящая борьба. Тревожные новости из сборной Бельгии пришли 18 июня — как сообщалось, основной вратарь «дьяволов» Куртуа сразу после матча с Австрией (1:1) покинул расположение команды. Скоро стала известна причина — Тибо поссорился с Тедеско из-за капитанской повязки.

Обе стороны уже высказались. Вот что заявил тренер: «Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа — в матче против Эстонии. После последней игры Тибо неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду. Я удивлен и шокирован».

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско. Фото Reuters

Куртуа парировал очень большим постом в соцсетях:

«Я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о нашем частном разговоре до игры с Австрией. Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику. В разговоре я попросил его объяснить соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые ранее наносили команде вред. Я делаю это ради общей пользы.

Я глубоко разочарован, но хочу уточнить, что заявления тренера не соответствуют действительности. Быть или не быть капитаном национальной команды — это не чья-то прихоть и не случайный выбор. Это должно быть его решение, и именно это я пытался дать ему понять. К сожалению, я не достиг своей цели.

Я не выдвигал никаких требований и не разговаривал с Ромелу Лукаку на данную тему. Не было у меня дискуссий и с другими товарищами по команде, как это утверждается. Вчера днем я прошел обследование, касающееся травмы правого колена. Медицинские бригады клуба и сборной были на связи, посмотрели документы и приняли решение о моем отъезде со сборов".

Как видно, вратарь намекнул, что покинул сборную не из-за обиды, а по рекомендации врачей — якобы он жаловался на колено, а бельгийские и мадридские медики коллегиально решили отправить его домой.

Несмотря на то что высказались оба участника конфликта, его причины из-за этого яснее не стали. Тедеско констатирует только факт обиды Куртуа, вскользь упоминая ситуацию с повязкой; вратарь же использовал довольно странную формулировку «это должно быть его решение». Судя по всему, Тибо намекает, что тренер принял решение под давлением или и вовсе пошел у кого-то на поводу.

Еще хуже ситуация выглядит, если обратить внимание на одну деталь. Изначально о том, что Куртуа покинул сборную из-за травмы, сообщил его отец. Тедеско отреагировал на эту информацию сурово: «Я хотел бы сказать, что это так. Но я не хочу лгать». А чуть позднее в своем сообщении Тибо отдельно подчеркнул, что травму подтвердили две медбригады — то есть фактически обвинил тренера сборной во вранье.

Итог закономерен — Тедеско и Куртуа рассорились, и теперь тренер отказался гарантировать что-либо в долгосрочной перспективе: «Следующие игры будут в сентябре, и тогда посмотрим. Сейчас не время говорить об этом».

Это не первый раз, когда Куртуа показывает характер

Собственно, если с кем из «дьяволов» и можно было поссориться, так это с Куртуа. У Тибо сложный характер, что он подтверждал не раз за карьеру. Уже не раз всплывали не самые приятные подробности его личной жизни с изменами, предательством и конфликтом с де Брейне из-за девушки (футболисты не общаются до сих пор). Были ссоры и внутри команд — причем случалось это во всех коллективах, в которых он оказывался.

Началось все еще в «Генке», где стартовала карьера Куртуа. Когда в 2011 году на горизонте замаячил «Челси», Тибо начал попросту бойкотировать игры и тренировки. Много не пропустил, но осадок у клуба остался — пришлось продавать. Правда, за неплохие деньги (9 миллионов евро), так что в «Генке» вроде бы сильно не обижаются.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. Фото Reuters

Еще веселее Куртуа уходил из «Челси» в «Реал» в 2018 году. Там он бастовал уже по-взрослому — через медиа мочил руководство клуба, включая помощницу Абрамовича Марину Грановскую, нахваливал себя после круто проведенного чемпионата мира, подключил агента, рассказывал слезливые истории про живущую в Мадриде дочь (перейти в «Реал» по семейным причинам — неплохо, да?) и, самое главное — игнорировал клубные мероприятия. Куртуа пропустил несколько тренировок и матчей — в общем, делал то же, что и в «Генке», но уже на качественно ином уровне. И добился своего. Трансфер в «Реал» состоялся под самый занавес трансферного окна, а «Челси» пришлось в срочном порядке вываливать 80 миллионов евро за Кепу Аррисабалагу.

С «Атлетико», где Куртуа провел немало крутых лет, тоже разойтись миром не получилось. В 2014 году мадридцы, арендовавшие вратаря у «Челси», планировали полноценный трансфер — но Куртуа воспротивился. При этом не скрывал от руководства, что мечтает играть именно в «Реале», а оказавшись там, сказал следующее: «Теперь я на правильной стороне». Несколько раз Тибо даже позволял себе едкие комментариев в адрес Симеоне — в том числе обвинил Диего в популизме.

Вероятно, Тедеско в курсе биографии Куртуа и понимает, с кем связался. Остается надеяться, что он также понимает: Тибо из каждого конфликта выходил победителем, «съев» на своем пути три команды. Он не Гулиев и не Хеведес. Значит, Тедеско стоит напрячься — иначе скоро Доменико попадет под пресс настоящего бельгийского «дьявола».