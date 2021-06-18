25 лет назад на Евро-96 полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн забил один самых красивых голов истории чемпионатов Европы — в ворота Шотландии. Вспоминаем, ка к это было накануне новой встречи сборных.

Непутевое и все равно безумно любимое Англией дитя

На 77-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота англичан. Маккалистер пробил в левый от себя угол. В него же еще до удара бросился Симэн — мяч был отбит. И практически тут же голкипер англичан вынес его на чужую половину поля, Шерингем отпасовал на левый фланг Андертону. Тот, заметив рывок Гайскойна, сделал ему точную передачу. Гаскойн на скорости левой ногой перебросил мяч через Хендри, не давая ему коснуться земли, и правой вколотил его в угол ворот — 2:0!

«Гол года непутевого дитяти Англии». Так охарактеризовал этот шедевр корреспондент «СЭ»: «Непутевое и все равно безумно любимое Англией дитя, он наконец дал возможность своей стране гордиться им. Это ведь, согласитесь, был гол-красавец, невероятный гол, гол года! 2:0. И игра была окончательно сделана».

June 15, 1996: Paul Gascoigne scores one of the most legendary England ??? goals in the Three Lions' 2-0 Euro group stage win at Wembley Stadium over Scotland ???



Complete with the «Dentist's Chair» celebration. pic.twitter.com/dDBoyGjnVP — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) June 15, 2021

Накануне турнира Гаскойну здорово доставалось от английских журналистов. Его называли не иначе как отупевшей от пьянства и оплывшей жиром экс-звездой...

Пьяный дебош в самолете

Надо сказать, что полузащитник «Рейнджерс» давал немало поводов для таких «лестных» оценок. Так, за считаные дни до начала Евро-96 в стране — хозяйке турнира разгорелся крупный скандал, связанный с инцидентом на борту лайнера, который доставлял сборную Англии по маршруту Гонконг — Лондон. Как показало расследование, проведенное полицией по просьбе авиаторов и футбольной ассоциации страны, в полете игроки отмечали 29-летие Гаскойна. Главный тренер «львов» Терри Венейблс разрешил по столь торжественному поводу игрокам нарушить режим, не учтя при этом, что известный своими экстравагантными выходками Газза удержу в подобных ситуациях не знает. Закончилась воздушная пирушка плачевно. В ответ на замечание стюардессы разбушевавшийся Пол доказал, что в турне по Азии накопил опыт изучения приемов восточных единоборств. Ударами ногой в стиле кунг-фу Гаскойн разбил два телевизора.

Ветераны сборной Англии и британские политики в один голос потребовали исключить Газзу из сборной.

«Я бы немедленно отправил его домой, — заявил чемпион мира-1966 Альф Рамсей. — В мои времена не случалось ничего подобного. Я прекрасно понимаю, что значит Пол для сборной, но человеку, который позорит свою страну на весь мир, не должно быть места в национальной команде!»

Журналисты стали величать Гаскойна «неотесанным пьяным придурком без чувства собственного достоинства».

Никифоров в одной команде мечты с Гаскойном

Однако Венейблс после некоторых раздумий решил взять Газзу на турнир, заявив, что ответственность за дебош несет вся команда. За это тренер получил нещадную порцию критики от прессы.

«Все превращено в фарс, — писал Daily Mirror. — За считаные дни до чемпионата Англия позорит себя на весь мир».

А вот легендарный форвард сборной Англии Гари Линекер за несколько дней до старта Евро составил свою символическую сборную Евро, сопроводив фамилии игроков краткой характеристикой. В этот список он включил и Гаскойна: «Грубый, не совсем сдержанный и не совсем уступчивый, если вы заставляете его что-то делать против воли самого Гаскойна. Не обращайте на это внимания. Он настолько талантлив, что, несмотря на недостатки, мы просто обязаны включить его в команду мечты».

Любопытно, что партнером Гаскойна по этой сборной стал защитник сборной России Юрий Никифоров.

«Любой, кто видел, как московский «Спартак» побил «Блэкберн», наверняка находится под впечатлением от игры Никифорова. Это выдающийся чистильщик», — не скупился на похвалу Линекер.

«Как только Газза перестал играть — перестали играть все»

В первом матче Евро-96 против Швейцарии (1:1) Гаскойн вышел на поле с первых минут и был одним из лучших в составе «неукротимых львов». Именно он начал голевую атаку, завершившуюся блестящим ударом Ширера. Алан мог оформить дубль после классного навеса Пола, но пробил рядом со штангой.

«Гаскойн был везде, — писал корреспондент «СЭ», посетивший ту игру. — Суетился, раздавал пасы, терял мяч, разводил руками, строил рожи. В общем, был тем самым Газзой, которого мы запомнили еще по чемпионату мира 1990 года. А во втором тайме он устал. Перестал бегать, раздавать пасы. И тут же стало ясно, что без него, хоть и присутствующего на поле, сборной Англии приходится туго».

Венейблс заменил атакующего полузащитника на 77-й минуте.

«Как только Газза устал и перестал играть — перестали играть все. Во втором тайме у нас не было команды», — грустно констатировал тренер англичан после ничьей.

Англичане реабилитировались в поединке с шотландцами (2:0), забив оба мяча после перерыва и подарив мировому футболу гол-шедевр имени Пола Гаскойна.

На следующий день сборная России крупно проиграла Германии (0:3).

— Что сейчас ощущаю? — переспросил наш голкипер Дмитрий Харин. — Беспомощность. Хочется помочь, а как — не знаешь. С другой стороны, если команда сама себе не помогает, кто ее спасет? Возьмите матч англичан с шотландцами. Симэн тащит пенальти, а через минуту Гаскойн сам создает себе голевой момент и забивает. Вот такие эпизоды и решают судьбу матчей. А мы транжирим голевые моменты. Сначала Колыванов добивал головой мяч, отскочивший от штанги после удара Цымбаларя, и попал в Кепке. А потом Мостовой не использовал свой выход один на один...

«Мистер Гаскойн, примите наши извинения»

В третьем туре сборная Англии уничтожила голландцев — 4:1 — и вышла из группы с первого места.

Английские газетчики сменили гнев на милость по отношению к Гаскойну. Daily Mirror, ранее беспощадно критиковавшая футболиста, опубликовала огромную статью с заголовком: «Мистер Гаскойн, примите наши извинения».

«Мы хотели бы извиниться перед Полом за все резкие высказывания в его адрес, — писало издание. — Своей игрой он доказал, что по-прежнему является лидером сборной, футболистом, без которого наши претензии на высший титул выглядели бы совершенно необоснованными. Гаскойн — гений. Думается, с этим никто не будет спорить»

«Особый шарм английской сборной придают неповторимые Пол Гаскойн и Стив Макманаман, — писал корреспондент «СЭ». — Когда мяч попадает к ним, начинается шоу, ради которого каждый раз и заполняются трибуны «Уэмбли». Убери из состава этих незаурядных футболистов, а также использующего малейший голевой шанс Алана Ширерера — и англичане мало чем отличались бы от шотландцев».

Женился — остепенился?

В четвертьфинале подопечные Венейблса по пенальти прошли испанцев (0:0, 4:2). В основное время Гаскойн вывел Ширера на свидание с Субисаретой, но форвард умудрился с трех метров пробить в молоко. Уже в овертайме сам Газза мог принести победу англичанам, однако голкипер испанцев совершил настоящий сэйв.

Основное время полуфинала с немцами также не выявило победителя — 1:1 (у англичан отличился Ширер). В компенсированное время Гаскойну не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть передачу на дальней штанге и поразить уже пустые ворота. А в серии пенальти удача улыбнулась будущим чемпионам Европы — 6:5.

Несмотря на вылет в полуфинале, сразу после окончания турнира Гаскойна поджидало радостное и важное событие — он женился на своей давней подруге и отправился в медовый месяц на Гавайи. Британские журналисты выразили надежду, что долгожданный брак превратит Газзу в достойного семьянина и заставит наконец придерживаться трезвого образа жизни. Но...

В любом случае футбольные гурманы до сих пор смакуют его гол 25-летней давности в ворота шотландцев.

Запомнится ли чем-то сегодняшняя встреча двух британских сборных?