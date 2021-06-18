«Ваша баня круче финской сауны». Украинский журналист о победе над Македонией и сравнении с командой Черчесова

Известный украинский журналист Артем Франков — о победе над Северной Македонией (2:1) и сборной России.

— Что с вашей командой произошло во втором тайме? Украина ведь вполне могла растерять преимущество в два мяча.

— Совершенно верно. И это загадка, которую должен решить главный тренер.

— И у вас нет никаких предположений?

— Вполне возможно, что сработали замены македонцев. Соперник стал больше владеть мячом. Больше играть на атаку. Наша защита в какой-то момент перестала справляться со своими обязанностями на 100 процентов. Ведь, если помните, в первом тайме мы практически все попытки македонцев блокировали. Они просто-напросто «тонули» в Степаненко. Считаю, сегодня прекрасно сыграл Зинченко.

— Вам был понятен тренерский план Шевченко?

— Сегодня мы играли в три нападающих.

— Разве?

— Малиновский действовал левее, Яремчук в центре, а Ярмоленко исполнял роль правого инсайда в этом раскладе. А задача фланговых защитников заключалась в том, чтобы они больше работали на атаку. И Караваева с Миколенко у чужой штрафной мы видели гораздо чаще, чем у своей. А Степаненко и в меньшей степени Шапаренко должны были прерывать проходы македонцев по центру. То есть шесть украинцев четко работали на атаку.

— Но во втором тайме были отрезки, когда македонцы имели ощутимое преимущество.

— Допускаю, что мы просто не рассчитали силы и после перерыва подустали. В первом тайме нужно было забивать три или четыре гола и снимать все вопросы. Моментов-то создали немало... Кроме того, в конце первого тайма очень болезненный удар по ногам получил Ярмоленко. Это сказалось. Считаю, он был готов носиться все 90 минут, но его пришлось заменить. Возможно, сыграл свою роль и еще один фактор.

— Недооценка?

— Именно. Ну мы просто не поверили, что македонцы могут так преобразиться и сыграть на атаку после своих замен. Хотя надо признать, что уже при счете 2:1 соперник ничего не создал у наших ворот. А мы могли минимум еще трижды забивать. Два момента я вам прямо с ходу сейчас назову. Совершенно сумасшедший шанс был у Цыганкова и пенальти Малиновского. Тогда все закончилось бы без хватаний за сердце.

— Признайтесь, до начала турнира ожидали, что Ярмоленко, который мало играл за «Вест Хэм», в первых двух матчах забьет два мяча и отдаст голевую передачу?

— Увидев его в контрольных матчах, я стал это допускать. До этого понимал, что он провел неудачный сезон из-за травм. А пока он лечился, команда без него играла успешно. Андрей прибыл в сборную сверхмотивированным. И теперь я готов называть его Андреем Николаевичем.

— Даже так?

— Он проявил себя как настоящий спортсмен очень серьезного уровня. Настолько мужественно себя повел! Не дай бог, чтобы он получил травму. Пусть и дальше в каждом матче набирает баллы по системе «гол+пас». Андрей нам будет очень нужен против Австрии.

— Сейчас у вас появилась уверенность, что выйдете из группы?

— Три очка — это уже что-то. Но пока рано считать расклады. Четыре было бы лучше. К счастью, напрашивается пока аналогия с 2006 годом.

— Когда Украина дошла до четвертьфинала чемпионата мира?

— Ну да. Прямая аналогия. Поражение от фаворита, победа над аутсайдером. И теперь лобовая встреча за выход из группы. Тогда был Тунис, теперь — Австрия.

— Как вам сборная России в матче с Финляндией?

— Считаю, ваша сборная сыграла в свою силу. Произошло то, что и должно было случиться. Когда смотрел наш матч с Голландией, понимал, что этого уровня Украине хватит для победы над Македонией. А вы после поражения от Бельгии все равно справились с финнами, которые банально ниже классом и сыграли на редкость однообразно.

Алексей Миранчук забил просто великолепный гол, один из самых красивых на Евро! С другой стороны, подопечные Черчесова не использовали ряд моментов. Это может аукнуться в третьем туре.

— Думаете?

— Дания за такое может и не простить. России предстоит тяжелейшее испытание. И пока неизвестно, как все обернется. Вроде бы Дивеев сыграл в центре обороны гораздо удачнее Семенова. Так?

— Конечно.

— Но о чем это говорит? Об уровне защитника ЦСКА или о классе финнов, которые давили меньше, чем бельгийцы?

— Считаете, пока у Украины больше шансов оказаться в плей-офф, чем у России?

— Пока в противостоянии бани и сауны, ваша баня оказалась круче финской сауны. А дальше — посмотрим. Финляндия — соперник уровня Македонии. Но сборная России не показала, что она может разобрать ее на запчасти. С другой стороны, возможно, вы произвели более ровное впечатление. Меня наш рваный ритм и непредсказуемость таймов, безусловно, нервируют. А в целом любое заочное сравнение Украины и России имеет массу недостатков и не дает полной картины.

— А вы на Украине в последние дни не прикидывали, что в плей-офф теоретически можете встретиться с командой Черчесова?

— Не до этого! Живем от матча к матчу.