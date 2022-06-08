«Мы никому ничего не должны». 10 лет назад Россия сыграла один из лучших матчей в истории

На Евро-2012 разгромили Чехию — 4:1.

«Мы никому ничего не должны»

Чемпионат Европы 2012. Группа А

Чехия — Россия — 1:4 (0:2)

Голы: Дзагоев, 15 (0:1). Широков, 24 (0:2). Пиларж, 52 (1:2). Дзагоев, 79 (1:3). Павлюченко, 82 (1:4).

Чехия: Чех, Гебре Селасси, Губник, Сивок, Кадлец, Пиларж, Плашил, Росицки, Ирачек (Петржела, 76), Резек (Хюбшман, 46), Барош (Лафата, 85).

Россия: Малафеев, Анюков, А.Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Широков, Денисов, Зырянов, Дзагоев (Кокорин, 85), Кержаков (Павлюченко, 73), Аршавин.

Вроцлав. Городской стадион. 40 803 зрителя. 8 июня 2012 года.

За 10 дней до старта Евро-2012 российскую футбольную общественность взорвало интервью полузащитника нашей сборной Константина Зырянова.

«Почему все болельщики думают, что мы фавориты? Потому что мы на каждом чемпионате мира в финал выходим, чемпионаты Европы выигрываем... Откуда они это взяли? Если мы реально оцениваем свои шансы, то нельзя сбрасывать со счетов, что мы играем с хозяевами чемпионата — поляками, c чехами играем на границе с Вроцлавом — там для них практически домашняя игра будет. Ещё греки, которые умеют обороняться, играли мы с ними, и было сложно. Мы реально оцениваем наши шансы. Может повезти или нет. Но если мы покажем тот футбол, в который умеем играть, и будем в хорошем физическом состоянии, то выйдем из группы. Болельщики имеют право требовать. Но сборная ничего никому не должна, мы с болельщиков ничего не требуем. Мы выходим играть за честь России. Если мы проиграем, наши имена в первую очередь будут замараны и обосраны. Естественно, когда люди приходят болеть за нас, и сердце начинает стучаться», — заявил хавбек «Зенита» в разговоре с телеканалом «Россия 2».

Однако после феерии на Евро-2008 наши болельщики были вправе ждать от национальной команды «продолжения банкета». Степень оптимизма явно повысила и последняя товарищеская игра перед стартом турнира. Подопечные Дика Адвоката крупно победили итальянцев — 3:0.

В итоге на первый матч в группе против чехов голландский специалист выставил практически тот же состав, что и против «Скуадры адзурры». С одним лишь изменением — справа в обороне вместо Набабкина вышел Анюков. А вот линия атаки осталась прежней. На острие — Кержаков, по флангам — Аршавин и Дзагоев (некоторые специалисты полагали, что сыграет Измайлов), в центре — Широков и Зырянов, под ними — Денисов.

«К моменту удара я уже задохнулся...»

Дебют встречи остался за соперниками, наши игроки редко касались мяча.

— Дышалось трудно, но это не из-за волнения, а, наверное, из-за предгрозовой духоты и повышенной влажности, — объяснял Дзагоев такое робкое начало в исполнении сборной России. — Пока не привык — просто умирал: в первые минут 10-12 совсем не бежалось, делал рывок — и потом почти минуту приходил в себя. А у нас еще и мяча не было...

Впрочем, никаких существенных дивидендов из своего преимущества чехи не извлекли. А вот россияне проснулись на 14-й минуте. После розыгрыша аута Андрей Аршавин пяткой отдал мяч к линии ворот Юрию Жиркову, чей прострел Александру Кержакову замкнуть не удалось.

Однако минуту спустя гол состоялся. Атаку начал Алан Дзагоев, оставивший не у дел в центре сразу двоих соперников, продолжили искусным навесом Константин Зырянов и ударом головой в противоход вратарю Кержаков. Штанга — и успевший из середины поля Дзагоев метров с 12 мощным ударом едва не порвал сетку за спиной победителя Лиги чемпионов Петра Чеха.

Константин Зырянов и Алан Дзагоев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Сам не понял, что произошло с чехами в центре поля в том эпизоде, — рассказывал Дзагоев после игры. — Они столкнулись друг с другом, моего участия в этом не было. Более того, в том эпизоде мне откровенно повезло: уже почти отпустил мячик, и тут соперники синхронно падают. Так что мяч опять под полным моим контролем.

— Когда мяч после удара Кержакова отлетел от штанги к вам, успели просчитать, куда бьете? Ведь щель между Чехом и защитником была не так уж и велика.

— Да нечего там было считать — надо было бить на силу в ворота.

Спустя пять минут после первого гола Дзагоев мог оформлять дубль. Кержаков вывел его один на один с Чехом — но у полузащитника ЦСКА, решившего пробить на силу в ближний угол, мяч срезался с ноги.

— Видимо, многие не заметили, что мне пришлось сделать длинный рывок из центра поля, чтобы получить мяч. Честно говоря, к моменту удара я уже задохнулся. Хотя это и не оправдание, — рассуждал о своем промахе Дзагоев.

Команда Адвоката планомерно наращивала давление и в итоге добилась своего до перерыва. На 24-й минуте великолепная многоходовка завершилась пасом Аршавина и тончайшей подсечкой Широковым мяча над упавшим голкипером — 2:0!

— Поначалу складывалось впечатление, что чехи сильнее наших. Но затем они допустили серьезный тактический просчет, дав простор Дзагоеву, Аршавину и Кержакову, — заметил экс-капитан сборной России Егор Титов. — Адвокат вновь не отступил от своей тактики, а ребята идеально точно воплотили ее в результат.

Гол Романа Широкова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Kerzhakoved

Поменяв в перерыве Яна Резека на опорника Томаша Хюбшмана, чехи перешли с 4-2-3-1 на «нашу» схему 4-3-3. И на 52-й минуте Томаш Росицки тонким пасом вразрез вывел один на один с голкипером Вацлава Пиларжа — тот, обведя Вячеслава Малафеева, хладнокровно закатил мяч в сетку.

— Каким-то образом у них в центре поля стал постоянно появляться свободный игрок, и нам понадобилось время, чтобы понять, как это получается: Росицки, оставаясь фактически в центре, стал контролировать правый фланг, а в середине добавился Хюбшман, и поначалу это вызвало некоторые проблемы, — признал Дзагоев. — Когда мяч у свободного игрока, приходится опускаться ниже и встречать соперника ближе к своей штрафной. «Садились» ниже и ниже — и в итоге получили гол, хоть он и был совсем не обязательным.

Мы ответили сначала двумя дальними выстрелами Широкова и Зырянова — выше цели. А затем поменявшийся с Дзагоевым флангами Аршавин изумительной передачей шведкой вывел Кержакова на убойную позицию, но тот пробил сильно и слишком неточно...

Вячеслав Малафеев защищает ворота сборной. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В тот вечер мяч у Кержакова упорно не шел в створ. Так, уйдя на скорости от защитника, Александр не стал отдавать передачу на бежавшего параллельным курсом Зырянова, а решил исполнить сам — мимо ближнего угла. Спустя пару минут, получив пас от Дзагоева, Кержаков убрал на замахе Михала Кадлеца и с левой ноги выцеливал уже в дальний угол — счет на табло остался прежним.

— Уже видели, как вас превозносят в интернете, причем не только в российском? Вот уже и в «Манчестер Сити» сватают, — спросили армейца через два дня после победы.

— Стараюсь не обращать на это внимание. Стоит провести неудачный матч — сразу услышишь вещи прямо противоположные. В любом случае, мы еще ничего, кроме одного матча, не выиграли, путь наш только начинается.

— В сборной есть признанные лидеры — они не начнут ревновать вас, такого молодого да раннего?

— Нет. Подначивают, конечно, больше обычного — но по-доброму. Вот, мол, человек, который морально травмировал самого Петю Чеха!

Вот так 10 лет назад сборная России, которая «никому ничего не была должна», провела один из лучших матчей в своей истории. Команда Адвоката сделала весомую заявку на выход из группы. Увы, все закончилось поражением от греков и фразой Аршавина, ушедшей в народ: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Но это уже совсем другая история.