Без флага и с Бетховеном вместо гимна. Как наша сборная играла на Евро-1992

Роковой штрафной Хесслера, Онопко «закрыл» Гуллита и «пьяные» шотландцы.

«Боюсь сборную СНГ»

Чемпионат Европы-1992 — вне всяких сомнений, уникальный турнир. Во-первых, его выиграла команда, которая не пробилась в финальную часть, — Дания. Во-вторых, в нем приняла участие сборная несуществующей страны — СНГ.

Национальная команда СССР под руководством Анатолия Бышовца заняла первое место в своей отборочной группе, на три очка опередив Италию. Обе очные встречи с «адзурри» завершились вничью.

13 ноября наша сборная провела последнюю игру в квалификации, разгромив Кипр (3:0), а 26 декабря СССР прекратил свое существование.

Встал вполне резонный вопрос: а кто должен в таком случае сыграть на чемпионате Европы в Швеции?

— Выход был, по сути, один. Образовать на временной основе федерацию футбола независимых государств и зарегистрировать ее как преемника Федерации футбола СССР, — рассказывал бывший президент РФС Вячеслав Колосков. — Никогда еще в истории чемпионатов Европы не участвовало содружество стран... Мне пришлось включить свой авторитет, убедить руководство ФИФА и УЕФА, что мы правопреемники советской сборной. Иначе бы мы там не играли.

— Долго шли переговоры?

— ФИФА сразу согласилась, УЕФА немного покочевряжился. И настоял на том, чтобы гонорар, который полагался за чемпионат Европы, мы разделили по всем федерациям бывшего Союза. В зависимости от того, сколько футболистов они дали тогда нашей сборной.

В Швеции сборной Бышовца предстояло сыграть в красно-белой форме с надписью CIS (СНГ) на груди. Флага у команды не было, вместо гимна выбрали Девятую симфонию Бетховена.

С жеребьевкой нам, откровенно говоря, не повезло. Попали в один квартет с действующими чемпионами мира немцами, действующими чемпионами Европы голландцами и шотландцами.

Первую игру на турнире сборная СНГ провела ровно 30 лет назад — 12 июня — против бундестим. За несколько дней до матча тренер немцев Берти Фогтс сделал реверанс в сторону подопечных Бышовца:

«Сложнейшая задача для нас — обыграть в первом матче команду СНГ. И не потому только, что она — таинственный незнакомец. Ожидается, что в Швеции эта команда будет иметь большие зрительские симпатии. Я знаю о намерении тренера Бышовца представить на турнире самый сильный состав, но ему будет сложно собрать всех легионеров, рассеянных по восьми-девяти странам мира. И тем не менее этот соперник по-настоящему опасен, я его действительно боюсь».

Виктор Онопко против Юргена Коллера. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Да не фолил я на немце! Это цирк!»

СНГ — Германия — 1:1 (0:0)

Голы: Добровольский, 63 — с пенальти (1:0). Хесслер, 90 (1:1).

СНГ: Харин, Чернышов, О. Кузнецов, Цвейба, Шалимов (Иванов, 84), Михайличенко, Канчельскис, Добровольский, Д. Кузнецов, Колыванов, Лютый (Онопко, 46).

Германия: Иллгнер, Ройтер (Клинсманн, 66), Колер, Бинц, Бреме, Бухвальд Хесслер, Долль, Эффенберг, Феллер (Меллер, 46), Ридле.

Опасения Фогтса оказались вовсе не напрасными. Немцы едва не уступили команде СНГ. В первом тайме подопечные Бышовца здорово сыграли в центре поля, не дав развернуться сопернику.

— До перерыва наши под немецкий каток не попали, — писал корреспондент «СЭ». — И хотя они не наседали на ворота Иллгнера так, что дух захватывало, в середине поля чувствовали себя достаточно уверенно. Добровольский, Дмитрий Кузнецов, Шалимов позволяли себе обыгрывать иногда по двух-трех соперников. А это в планы немцев, судя по всему, никак не входило. И когда Ройтер, Колер, Бухвальд и Эффенберг, оскорбленные до глубины души дерзостью наших игроков, раз за разом укладывали их на зеленую траву, вспомнилось признание игрока дортмундской «Боруссии» Сергея Горлуковича: «У нас я считался сверхжестким защитником, а в бундеслиге по этому показателю даже в десятку не вхожу».

— Первым таймом я совершенно недоволен, — признал на пресс-конференции Фогтс. — Мы действовали настолько пассивно, что это позволило нашим соперникам делать на поле все что угодно.

Про «все что угодно» рулевой бундестим все-таки немного переборщил. Команда СНГ смотрелась весьма достойно, но до опасных моментов дело не доводила.

А вот после перерыва вполне могла рассчитывать на пенальти. Это Михайличенко ворвался в штрафную и упал после контакта с Бинцем. По видеоповтору сложилось впечатление, что немец фолил. У арбитра было иное мнение. Впрочем, со второй попытки команда Бышовца своего добилась. Канчельскис выполнил классную подачу с правого фланга, Добровольский принял мяч на грудь, стал уходить от Ройтера, но тот буквально налетел на него и снес. Здесь сомнений у рефери уже никаких не возникло.

«Добровольский сыграл в стиле Пеле! Принял мяч на грудь, уже собирался бить...» — воскликнул комментатор встречи.

Сам же пострадавший и привел приговор в исполнение — 1:0 за 27 минут до финального свистка.

Немцы взвинтили темп и буквально вдавили команду Бышовца в штрафную. Хесслер бил со штрафного рядом со штангой, вышедший на замену Клинсманн едва не попал ударом головой в ближний угол. Ридле после верхового заброса опередил Харина — мяч опустился на перекладину. Бухвальд лупил с лета из убойной позиции — вновь мимо.

Шла 89-я минута встречи. Онопко потерял мяч в довольно безобидной ситуации. Долль в борьбе с Кузнецовым упал на входе в штрафную. Судья зафиксировал фол со стороны капитана золотого ЦСКА-1991.

— Да там никакого штрафного и в помине не было! — уверял впоследствии Дмитрий. — Судья выдумал его из ничего! Я находился рядом с немцем, даже в контакт с ним не вступал. Он между двух бежал и упал. Как рефери усмотрел фол? Это цирк! Хотите — пересмотрите момент.

К мячу подошел Хесслер. Полузащитник «Ромы» обвел «стенку» и поразил верхний угол наших ворот. Мог ли выручить Харин? Формально гол был забит в тот угол, за который отвечал голкипер.

— Я не видел мяча, — констатировал вратарь ЦСКА. — Из-за «стенки». Надо ли было ее подвинуть? Нет, наши правильно стояли, это немцы примкнули к ней и загородили мне весь обзор. На этот удар можно было среагировать, но только интуитивно, одновременно с ударом бросившись в верхний угол.

1:1. Обидная, но в целом справедливая ничья.

— Да, мы могли выиграть, но этот результат не стал бы истинным отражением происходившего на поле, — сказал после матча Бышовец. — Сборная Германии отлично провела игру. Мои же подопечные очень плохо действовали в концовках атак, и потребовался пенальти, чтобы они как-то раскрепостились.

— Два дня мы прожили под впечатлением этого чертового гола, — рассказывал «СЭ» Андрей Чернышов. — Двое суток он нас к земле гнул. Чувствую по ребятам, что хотим на голландцах сосредоточиться и — не можем... Прошлые грехи вперед заглянуть не дают.

Матч сборных СНГ и Шотландии. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Не по телевизору Гуллит не так уж страшен»

СНГ — Нидерланды -0:0

СНГ: Харин, Чернышов, Онопко, Цвейба, О. Кузнецов, Алейников (Д. Кузнецов, 57), Канчельскис, Юран (Кирьяков, 67), Михайличенко, Добровольский, Колыванов.

Нидерланды: ван Брекелен, ван Арле, Куман, ван Тиггелен, Райкаард, Воутерс, Берхкамп (Вискааль, 80), Витчге, Гуллит (ван'т Схип), ван Бастен, Рой.

После второго матча в группе — с Голландией — «СЭ» вышел с такой «шапкой» на первой полосе: «Харин! Харин!! Харин!!!»

Та игра стала бенефисом нашего вратаря.

Дмитрий поймал кураж после перерыва. Прервал прострел Бергкампа на пустые ворота, бросившись ему в ноги. Вытянувшись в струнку, среагировал на удар головой Райкарда из пределов штрафной. И, наконец, вытащил мяч из-под перекладины после удара ван Бастена.

На пресс-конференции Бышовца попросили прокомментировать действия вратаря. Тренер ответил коротко: «Мне кажется, его игра не требует никаких комментариев». Та же просьба последовала и Ринусу Михелсу. Голландец отшутился: «Во время матча я слежу только за своими игроками. Харин? Если наша команда не забила ни одного гола, то думаю, что он сыграл, наверное, хорошо...»

— Я не знал, куда будет бить Райкард, — делился впечатлениями Харин. — Но к тому моменту уже почти наверняка понимал, что в любой точке мяч от него возьму. Ну знал — и все тут. Он и глазами вроде успел мне показать, что бить верхом будет, и голову для этого наклонил. Но когда мяч клюнул вниз, я как-то легко и спокойно переложился, словно там его и ждал. И на защитников не ругался, что дали голландцу пробить. Ну, дали и дали — я же тоже зачем-то сзади стою.

Ван Бастен все же забил, но судья на линии зафиксировал офсайд.

— Говорят, ван Бастен не был в офсайде, когда забивал. Но тогда ВАР не существовало, — заметил Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ». — В любом случае, мы старались дать бой голландцам во главе с Гуллитом, ван Бастеном и Райкардом.

Надо сказать, что и у подопечных Бышовца была пара перспективных моментов. В первом случае Колыванов бил из пределов штрафной, но угодил в защитника. Во втором — Добровольский едва не перехватил неаккуратный пас назад на голкипера.

Отдельных слов за ту встречу заслужил Виктор Онопко, наглухо выключивший из игры самого Руда Гуллита.

— Я Гуллита первый раз живьем на разминке только и увидел, — не скрывал Онопко. — А так ориентировался больше на рекомендации тренеров и собственную интуицию.

— Но Гуллит-то, наверное, интуицией тоже не обделен...

— Но ему все же посложнее было. Он должен был получить мяч и что-то с ним придумать. А мне достаточно было помешать ему это сделать. Пару раз я удачно сыграл на опережение и понял, что не по телевизору Гуллит не так уж и страшен.

«Онопко не дал Гуллиту принять практически ничего — ну то есть буквально ни мяча! — восторгался нашим защитником корреспондент «СЭ». — И вот уже с края голландец по нужде потеснился к центру поля, ушел чуть назад, пытаясь выманить туда же за собой опекуна и стартовать из глубины знаменитым своим длинным стелющимся шагом. Но Онопко никуда за Гуллитом особенно не ходил. Успевая атаковать его только в момент приема, Виктор давал капитану «Оранжевых» относительную свободу действий. Но только до определенного предела, который сам Гуллит ни разу, по существу, не мог преступить».

Рууд Гуллит и Виктор Онопко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Два рикошета...

После матча с Голландией многие специалисты уже видели команду Бышовца в полуфинале. Вот какой расклад сложился тогда в нашей группе. Германия — 3 очка (ничья с СНГ, победа над Шотландией), разница мячей — 3-1; Голландия — 3 очка (победа над Шотландией, ничья с СНГ), разница мячей — 1-0; СНГ — 2 очка (две ничьих — с Германией и Голландией), разница мячей — 1-1; Шотландия — 0 очков (два поражения), разница мячей — 0-3.

Если бы Голландия и Германия в параллельной встрече между собой сыграли вничью и забили бы при этом голы, лишь победа с перевесом в два мяча гарантировала СНГ возможность выйти в полуфинал. Просчитывался также вариант, при котором кто-либо из соперников победит, — тогда нам хватало и ничьей. Но опять-таки результативной. Скажем, 2:2 или 3:3, поскольку при равенстве очков и разности мячей перевес получал тот, кто больше забил.

На предматчевой пресс-конференции Бышовец посетовал на кадровые проблемы: «Повреждение связок у Шалимова достаточно серьезное. Теперь, судя по всему, выйдет из строя на несколько дней и второй крайний полузащитник — Канчельскис. Плюс вынужденные замены Алейникова и Юрана. Все это — исполнители созидательного плана, а игра с шотландцами потребует от нас голов. В оставшееся до матча время нам изрядно предстоит поломать голову над тем, как создать принципиально новую модель игры команды».

Шалимов так и не восстановился к матчу с шотландцами. Кроме того, на тренировке травму колена получил Колыванов, а Цвейба пропускал этот матч из-за перебора карточек.

В итоге по сравнению с предыдущей встречей Бышовец произвел две перестановки в составе. Вместо Цвейбы в центре обороны вышел Цхададзе, а Колыванова заменил Кирьяков, составивший дуэт в нападении с Юраном.

Шотландия — СНГ — 3:0 (2:0)

Голы: Макстей, 6 (1:0). Макклейр, 17 (2:0). Макаллистер, 84 — с пенальти (3:0).

Шотландия: Горам, Маккимми, Гоф, Макферсон, Бойд, Макаллистер, Макстей, Макклейр, Макколл, Галлахер (Невин, 79), Маккойст (Макиналли, 67).

СНГ: Харин, Чернышов, Кузнецов, Цхададзе, Онопко, Канчельскис, Михайличенко, Алейников (Д. Кузнецов, 46), Добровольский, Кирьяков (Корнеев, 46), Юран.

Никто не мог предположить, что интрига в матче будет практически убита уже к 20-й минуте. В самом дебюте шотландцы заработали угловой. Последовала подача Маккалистера, наши вынесли мяч за пределы штрафной. Он достался Макферсону, который отпасовал набегавшему Макстею. Последовал удар метров с двадцати, мяч попал в штангу, затем в спину бросившегося за ним Харина и отскочил не куда-нибудь, а в ворота. Дикое невезение!

На повторе видно — если бы не прыжок голкипера, мяч отлетел бы в поле. Добровольский пытался помешать Макстею и подпрыгнул, видимо, рассчитывая, что тот пробьет верхом. Но наш полузащитник, к сожалению, не угадал...

— А может, не стоило уже прыгать — чувствовали же, наверняка чувствовали, что на долю мгновения запоздали? - спросили Харина сразу после игры.

— И что, глазеть, как мяч в ворота влетает, раз с таких позиций спокойно прицелиться дают? Лучше бы уж расступились, чем закрывать мне бьющего. Первый удар по воротам — и такой кошмар. Я не мог, не успевал упасть раньше, но и не падать тоже не мог.

Спустя 12 минут наша сборная была отправлена даже не в нокдаун — в нокаут. Шотландцы провели незамысловатую комбинацию. Мяч метрах в 17 от ворот получил Макклейр, которому никто не мешал. Только в последний момент навстречу ему из штрафной двинулся Цхададзе. Удар — мяч срикошетил от руки защитника, изменил направление и залетел в тот же угол, что и в эпизоде с первым голом...

— Шотландец вдруг оказался совсем один. Да еще с мячом. Как наши полузащитники позволили ему в такую позицию вывалиться, ума не приложу! И когда он уже почти ударил, я попытался броситься под мяч, — объяснял Цхададзе после финального свистка, пытаясь переложить вину на партнеров по сборной.

Моменты у ворот шотландцев начали возникать лишь после 70-й минуты. Более того, соперник мог сделать счет неприличным еще раньше. На исходе часа игры Маккойст едва не попал в дальнюю «девятку».

Замены Бышовца почти сработали. Вышедшие на поле Дмитрий Кузнецов и Корнеев (отдыхать отправились Алейников и Кирьяков) реально оживили игру. Особенно это относится к Корнееву. Онопко снабдил передачей полузащитника «Эспаньола». Тот разбросал двух защитников, ворвался в штрафную и упал. На повторе видно — Корнеева откровенно завалили. Судья тоже усмотрел фол и... назначил свободный удар! Странное решение швейцарского рефери.

Из этого свободного наши ровным счетом ничего не выжали. Юран после скидки Михайличенко зарядил в «стенку». Потом Добровольский плотно приложился со средней дистанции — вратарь выручил. Вскоре Юран выходил фактически один на один с Горамом, бил, казалось, наверняка в дальний угол — мяч разминулся со штангой.

Самый реальный шанс забить был упущен на 80-й минуте. Добровольский обыгрался с Юраном, обвел голкипера. Но вместо пустых ворот попал в ногу шотландца. Мяч отскочил Корнееву, который, наверное, уже видел его в сетке. И тут вратарь непостижимым образом успел подняться и совершить невероятный сейв.

— При счете 0:2 я обыграл вратаря и катил уже в пустые ворота. Но защитник вынес. Тогда понял — не наш день, — грустно констатировал Добровольский.

Действительно, практически тут же британцы провели разящую контратаку. Цхададзе срубил свежего Невина. Пенальти. 0:3 — мы едем домой...

Сергей Кирьяков и Игорь Добровольский фотографируются с талиманом Евро-1992. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Перегаром от шотландцев разило изрядно»

Сейчас уже сложно установить, кто же первый в прессе запустил информацию, что шотландцы вышли на поле нетрезвыми. В архивах «СЭ» удалось найти два интервью Кузнецовых — Дмитрия и Олега в 2004 и 2005 годах соответственно, где они признают, что соперники выглядели «тяжелыми».

«Да, перегаром от некоторых игроков сборной Шотландии на поле и впрямь разило изрядно... Они вышли просто поиграть в свое удовольствие. Однако и у нас настрой был слишком благодушный. Казалось, остался самый слабый соперник. Уже в полуфинале себя видели», — это слова Дмитрия.

Другой Кузнецов — Олег, игравший с Михайличенко за шотландский «Рейнджерс», поддержал своего однофамильца.

— Где-то за полтора часа до игры, когда мы находились уже на стадионе, пообщались с шотландцами, которых знали по «Рейнджерс». Они поведали, как весело погуляли почти до утра в ночном клубе, чего, впрочем, могли бы и не делать: слегка помятый вид плюс перегар говорили сами за себя, — рассказывал Олег в интервью «СЭ» 17 лет назад.

— Вы сказали об этом Бышовцу в раздевалке?

— Разумеется. Допускаю, ребята, увидев, как мы общались с соперниками, а потом с главным тренером, где-то подспудно расслабились, решили, что особенно упираться шотландцы не станут. Но ничего подобного не случилось.

— Пьяные шотландцы? Хм. Внимания не обратил. Играли они неплохо. Я еще подумал: если они пьяные так играют, может, и нам попробовать? — впоследствии вспоминал Цхададзе.

— Это все сказки, выдумки, хорош уже ерундой заниматься! — в свою очередь возмущался Андрей Канчельскис. — Никто на таком уровне не выпивает перед игрой! Чемпионат Европы вообще-то! У нас любят в крайности впадать. Ищут, что кто-то матчи сдает, играет на тотализаторе, выпивает, нарушает режим. Зачем это все?! Давайте лучше в себе покопаемся. Я не видел ни одного пьяного шотландца. Вот честно! Они были в нормальном состоянии.

— Ваши партнеры по сборной рассказывали про перегар.

— Не знаю... Может, шотландцы немножко отдохнули накануне, что-то себе и позволили. Почему нет? Шансы-то на выход из группы уже потеряли. Но на поле они вышли абсолютно трезвыми, никто на газон не падал! Смешно слушать... Просто это был не наш день. Получили три мяча. Хотя должны были выходить и побеждать. Эх... Спрашивать надо с себя. Кто нам мешал правильно подойти к матчу и вбить себе в голову, что еще ничего не решено? Когда ты не настраиваешься и уже к 20-й минуте «горишь» 0:2, тяжело себя преодолеть.

А вот опытнейший Вячеслав Колосков философски подошел к вопросу.

— Может, наши игроки с ними вместе выпивали, поэтому так потом и говорили? Шучу, конечно. Хотя в теории этого исключать нельзя. (Смеется.) На поле шотландцы были трезвыми, нацеленными на результат. Я же много лет проработал в футболе и хоккее, знаю — разовая пьянка никак не влияет на игру! Сколько я этого прошел в своей карьере... Люди накануне матчей могли как следует накатить, а утром выходили и рвали всех на части. Просто такие сабантуи нельзя превращать в систему. А если единичный случай, то все потом реально. Я помню, что говорил Фил Эспозито в 1972-м перед решающим матчем суперсерии в Москве.

— Что?

— Что они выпили ящиков пять пива — и на следующий день обыграли нас. Пьяные в данном случае — не значит, что плохо подготовленные. Вот и шотландцы были не пьяные, а с похмелья. А это совсем другое дело! Впрочем, фактов у меня нет. Я же с ними в барах не сидел.