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Сегодня, 00:10

Почему Россия может стать фаворитом в борьбе за Евро-2032

Россия рассматривает возможность проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Стадион «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Флешбэки из 2018-го.

Новость коллег по «СЭ» Олега Кошелева и Севастиана Терлецкого о том, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Евро-2032, вызвала радость и прилив оптимизма. Не знаю, как вас, а меня до сих пор не отпускают флешбэки из лета 2018-го, когда в нашей стране прошел лучший, по всеобщему мнению, чемпионат мира в истории.

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С теплотой и легкой грустью вспоминаю фан-фест на Никольской в Москве как главный центр притяжения болельщиков. Их яркие перформансы в других городах. Великолепный футбол — только один матч из 64 завершился нулевой ничьей. Героическое выступление российской сборной с «бриллиантовой» ногой Акинфеева в 1/8 финала с Испанией. Свою работу на шести играх на «Спартаке», в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Общение в микст-зонах и на пресс-конференциях со звездными футболистами и тренерами — Левандовски, Куртуа, Компани, Эденом Азаром, Кейном, Дешамом, Мартинесом, Саутгейтом, Табаресом.

И вот появляется надежда, что все это, оставшееся, казалось бы, в прошлом, повторится в будущем. Ну прекрасно же!

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Без конкуренции с монстрами

Но достаточно лирики — рассмотрим вопрос деловым взглядом. Окончательное решение УЕФА должен принять в сентябре 2023 года, а у Российской Федерации есть ряд неперебиваемых, на мой взгляд, козырей уже сейчас.

Для начала приведу опосредованные — но тоже важные. Кто из футбольных монстров Старого Света способен единолично потянуть организацию Евро? Англия отпадает сразу: только что провела значительную часть турнира, восемь матчей из 51, включая оба полуфинала и финал. Кроме того, на лондонском «Уэмбли» за последние десять лет состоялись две решающие встречи Лиги чемпионов (2011 и 2013 годы), плюс он примет финальную игру в 2024-м. Все это УЕФА учитывает.

Евро-2020.

Германия тоже не вариант. Здесь пройдет Евро-2024.

Франция. Страна-организатор ЧЕ-2016 — совсем недавно. Да и нареканий в адрес устроителей соревнований шесть лет назад было запредельно много — и от простых болельщиков, и от официальных лиц УЕФА, и от журналистов.

Франция-2016.

Португалия. Тут два фактора. Первый: 2004 год, когда в стране прошел Евро, тоже не столь далек. Второй напоминает историю с «Уэмбли»: «Да Луж» (Лиссабон) принимал финалы ЛЧ в 2014-м и 2020-м, «Драгау» (Порту) — в 2021-м.

Италия. Намерена получить турнир-2028. Имеет высокие шансы — значит, за 2032-й бороться не станет.

Испания. В более чем футбольной стране есть ряд проблем, идущих ей в минус. Есть ряд относительно новых или недавно реконструированных арен (например, «Ванда Метрополитано», «Сантьяго Бернабеу», Олимпийский стадион в Севилье, «Сан-Мамес» в Бильбао), но основной фонд спортсооружений не такой современный. И уж точно уступающий в данный момент нашему. К тому же в кажущемся многим спокойным и благополучным государстве есть множество точек внутренней напряженности. Взять хотя бы острое желание Каталонии получить независимость и непрекращающиеся на протяжении долгих лет противоречия центральных властей со Страной басков. Все это не способствует набору вистов в глазах УЕФА.

Альянсы по типу Бельгия — Голландия (2000), Австрия — Швейцария (2008) и Польша — Украина (2012) как конкурентов можно всерьез не рассматривать: как показывает опыт, организация Евро в двух и более странах — слишком хлопотное дело без твердой гарантии успешного проведения турнира.

Есть еще один внешний фактор. С конца ХХ века в Европе наметилась тенденция: тот, кто принимает ЧМ, довольно скоро получает и Евро. Франция проводила крупные футбольные форумы в 1998-м (мировой) и 2016-м (континентальный), Германия — в 2006-м (мировой) и ждет 2024-й (континентальный). В обоих случаях перерыв составлял 18 лет, что не сильно отличается от предполагаемых наших 14: 2018-й — 2032-й. Логика у подобных решений УЕФА прямая: зачем искать добра от добра, если можно отдать ЧЕ тому, кто недавно уже сталкивался с похожей задачей и где для этого созданы необходимые условия?

И здесь плавно переходим к козырям собственно России.

Все готово!

У нас футбольный турнир любого уровня сложности и организации можно проводить если не завтра, то через месяц. В РФ готово абсолютно все!

Есть, насколько мне известно, предварительное одобрение идеи высшим руководством страны. Есть налаженная в последние годы президентом РФС Александром Дюковым и его подчиненными четкая система управления футболом, что крайне важно для подготовки и проведения крупных соревнований, — каждый в федерации и организационном комитете Евро будет досконально знать свой маневр.

Есть опытная ивент-команда во главе с председателем оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным, которая блестяще устроила все четыре года назад. А также «закрепила пройденное» летом прошлого года, когда Санкт-Петербург принял не только заранее запланированные четыре встречи Евро-2020, но и три дополнительных, возникших из-за отказа Дублина в последний момент. А в мае Сорокин и Ко еще раз «повторят урок» на финале ЛЧ в Северной столице.

Есть развитая инфраструктура в городах — организаторах чемпионата мира. Есть современные, с иголочки, аэропорты. Есть хорошие железнодорожная и автосети. Есть гостиницы на любые звездность и кошелек, не говоря уже о самом разнообразном общепите. Есть базы для сборных-участниц — с некоторых еще даже не сняли оформления в стиле живших там команд.

Ну и, конечно, есть главное — класснейшие стадионы. Франция задействовала в 2016-м десять. В 2021-м размазанный по всему континенту турнир принимали одиннадцать. Мы провели ЧМ на двенадцати в одиннадцати городах, тогда как в своих заявках на Евро претенденты должны представить те же десять. Вместимость минимум одного — 60 000 мест, одного или двух — 50 000, четырех — 40 000 и трех — 30 000. То есть у РФ арен уже хватает с избытком — даже если число финалистов увеличат с 24 до 32, о чем ходят упорные слухи.

Лужники.

ЧЕ — Галицкому

А ведь еще есть очень интересно спроектированная «ВТБ Арена» в столичном Петровском парке, совмещающая под одной крышей футбольное поле с хоккейной площадкой. И, безусловно, шедевр Сергея Галицкого, этот великолепный театр футбола на 35 179 зрителей. О парке рядом с основным стадионом, академии, арене для второй команды тоже знает вся страна.

Сергей Галицкий. «Мы не в казино, чтобы давать шанс тренеру. Клуб — это не базар». Галицкий — о Фарке, трансферах и стратегии «Краснодара»

На личности Галицкого вообще остановлюсь отдельно. Можно сколько угодно не соглашаться с ним по поводу методов руководства клубом и первой командой. Припоминать фразы «не нужны Тухели» и «одиннадцать своих воспитанников в старте». Рассуждать о том, что при колоссальных вложениях во всю пирамиду в активе «быков» пока нет ни одного взрослого титула — только три бронзы РПЛ. Но даже самые ярые оппоненты Сергея Николаевича, думаю, признают, что этот человек искренне любит футбол и делает максимум возможного для его развития. Да, в отдельно взятом клубе, но ведь клуб этот не просто входит в систему — является одним из системообразующих.

Не раз слышал от осведомленных людей, что Галицкий очень расстроился, узнав, что Краснодар не включен в число хозяев ЧМ-2018. Разделяю его чувства и считаю, что в этом был элемент несправедливости. Один из самых футбольных регионов России достоин крупного турнира по многим причинам. Но основная — страсть, энергетика и старания Галицкого, человека неравнодушного, вкладывающего в «Краснодар» миллионы своих евро. Уместно устранить недоразумение как раз в 2032 году.

Кстати, именно столице Кубани совсем не помешало бы наследство Евро: новая дорожная сеть (по пробкам среди крупных городов РФ он один из худших), современный аэропорт международного уровня, увеличение количества отелей. Все это должно появиться в случае, если Краснодар войдет в число городов, принимающих турнир.

В целом же наша потенциальная заявка выглядит очень сильной. Шансы на успех, как мне кажется, весьма высоки. За второй после ЧМ футбольный турнир планеты стоит бороться. Однозначно!

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2018
Сергей Галицкий
УЕФА
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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