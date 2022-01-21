Почему Россия может стать фаворитом в борьбе за Евро-2032

Флешбэки из 2018-го.

Новость коллег по «СЭ» Олега Кошелева и Севастиана Терлецкого о том, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Евро-2032, вызвала радость и прилив оптимизма. Не знаю, как вас, а меня до сих пор не отпускают флешбэки из лета 2018-го, когда в нашей стране прошел лучший, по всеобщему мнению, чемпионат мира в истории.

С теплотой и легкой грустью вспоминаю фан-фест на Никольской в Москве как главный центр притяжения болельщиков. Их яркие перформансы в других городах. Великолепный футбол — только один матч из 64 завершился нулевой ничьей. Героическое выступление российской сборной с «бриллиантовой» ногой Акинфеева в 1/8 финала с Испанией. Свою работу на шести играх на «Спартаке», в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Общение в микст-зонах и на пресс-конференциях со звездными футболистами и тренерами — Левандовски, Куртуа, Компани, Эденом Азаром, Кейном, Дешамом, Мартинесом, Саутгейтом, Табаресом.

И вот появляется надежда, что все это, оставшееся, казалось бы, в прошлом, повторится в будущем. Ну прекрасно же!

Без конкуренции с монстрами

Но достаточно лирики — рассмотрим вопрос деловым взглядом. Окончательное решение УЕФА должен принять в сентябре 2023 года, а у Российской Федерации есть ряд неперебиваемых, на мой взгляд, козырей уже сейчас.

Для начала приведу опосредованные — но тоже важные. Кто из футбольных монстров Старого Света способен единолично потянуть организацию Евро? Англия отпадает сразу: только что провела значительную часть турнира, восемь матчей из 51, включая оба полуфинала и финал. Кроме того, на лондонском «Уэмбли» за последние десять лет состоялись две решающие встречи Лиги чемпионов (2011 и 2013 годы), плюс он примет финальную игру в 2024-м. Все это УЕФА учитывает.

Германия тоже не вариант. Здесь пройдет Евро-2024.

Франция. Страна-организатор ЧЕ-2016 — совсем недавно. Да и нареканий в адрес устроителей соревнований шесть лет назад было запредельно много — и от простых болельщиков, и от официальных лиц УЕФА, и от журналистов.

Португалия. Тут два фактора. Первый: 2004 год, когда в стране прошел Евро, тоже не столь далек. Второй напоминает историю с «Уэмбли»: «Да Луж» (Лиссабон) принимал финалы ЛЧ в 2014-м и 2020-м, «Драгау» (Порту) — в 2021-м.

Италия. Намерена получить турнир-2028. Имеет высокие шансы — значит, за 2032-й бороться не станет.

Испания. В более чем футбольной стране есть ряд проблем, идущих ей в минус. Есть ряд относительно новых или недавно реконструированных арен (например, «Ванда Метрополитано», «Сантьяго Бернабеу», Олимпийский стадион в Севилье, «Сан-Мамес» в Бильбао), но основной фонд спортсооружений не такой современный. И уж точно уступающий в данный момент нашему. К тому же в кажущемся многим спокойным и благополучным государстве есть множество точек внутренней напряженности. Взять хотя бы острое желание Каталонии получить независимость и непрекращающиеся на протяжении долгих лет противоречия центральных властей со Страной басков. Все это не способствует набору вистов в глазах УЕФА.

Альянсы по типу Бельгия — Голландия (2000), Австрия — Швейцария (2008) и Польша — Украина (2012) как конкурентов можно всерьез не рассматривать: как показывает опыт, организация Евро в двух и более странах — слишком хлопотное дело без твердой гарантии успешного проведения турнира.

Есть еще один внешний фактор. С конца ХХ века в Европе наметилась тенденция: тот, кто принимает ЧМ, довольно скоро получает и Евро. Франция проводила крупные футбольные форумы в 1998-м (мировой) и 2016-м (континентальный), Германия — в 2006-м (мировой) и ждет 2024-й (континентальный). В обоих случаях перерыв составлял 18 лет, что не сильно отличается от предполагаемых наших 14: 2018-й — 2032-й. Логика у подобных решений УЕФА прямая: зачем искать добра от добра, если можно отдать ЧЕ тому, кто недавно уже сталкивался с похожей задачей и где для этого созданы необходимые условия?

И здесь плавно переходим к козырям собственно России.

Все готово!

У нас футбольный турнир любого уровня сложности и организации можно проводить если не завтра, то через месяц. В РФ готово абсолютно все!

Есть, насколько мне известно, предварительное одобрение идеи высшим руководством страны. Есть налаженная в последние годы президентом РФС Александром Дюковым и его подчиненными четкая система управления футболом, что крайне важно для подготовки и проведения крупных соревнований, — каждый в федерации и организационном комитете Евро будет досконально знать свой маневр.

Есть опытная ивент-команда во главе с председателем оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным, которая блестяще устроила все четыре года назад. А также «закрепила пройденное» летом прошлого года, когда Санкт-Петербург принял не только заранее запланированные четыре встречи Евро-2020, но и три дополнительных, возникших из-за отказа Дублина в последний момент. А в мае Сорокин и Ко еще раз «повторят урок» на финале ЛЧ в Северной столице.

Есть развитая инфраструктура в городах — организаторах чемпионата мира. Есть современные, с иголочки, аэропорты. Есть хорошие железнодорожная и автосети. Есть гостиницы на любые звездность и кошелек, не говоря уже о самом разнообразном общепите. Есть базы для сборных-участниц — с некоторых еще даже не сняли оформления в стиле живших там команд.

Ну и, конечно, есть главное — класснейшие стадионы. Франция задействовала в 2016-м десять. В 2021-м размазанный по всему континенту турнир принимали одиннадцать. Мы провели ЧМ на двенадцати в одиннадцати городах, тогда как в своих заявках на Евро претенденты должны представить те же десять. Вместимость минимум одного — 60 000 мест, одного или двух — 50 000, четырех — 40 000 и трех — 30 000. То есть у РФ арен уже хватает с избытком — даже если число финалистов увеличат с 24 до 32, о чем ходят упорные слухи.

ЧЕ — Галицкому

А ведь еще есть очень интересно спроектированная «ВТБ Арена» в столичном Петровском парке, совмещающая под одной крышей футбольное поле с хоккейной площадкой. И, безусловно, шедевр Сергея Галицкого, этот великолепный театр футбола на 35 179 зрителей. О парке рядом с основным стадионом, академии, арене для второй команды тоже знает вся страна.

На личности Галицкого вообще остановлюсь отдельно. Можно сколько угодно не соглашаться с ним по поводу методов руководства клубом и первой командой. Припоминать фразы «не нужны Тухели» и «одиннадцать своих воспитанников в старте». Рассуждать о том, что при колоссальных вложениях во всю пирамиду в активе «быков» пока нет ни одного взрослого титула — только три бронзы РПЛ. Но даже самые ярые оппоненты Сергея Николаевича, думаю, признают, что этот человек искренне любит футбол и делает максимум возможного для его развития. Да, в отдельно взятом клубе, но ведь клуб этот не просто входит в систему — является одним из системообразующих.

Не раз слышал от осведомленных людей, что Галицкий очень расстроился, узнав, что Краснодар не включен в число хозяев ЧМ-2018. Разделяю его чувства и считаю, что в этом был элемент несправедливости. Один из самых футбольных регионов России достоин крупного турнира по многим причинам. Но основная — страсть, энергетика и старания Галицкого, человека неравнодушного, вкладывающего в «Краснодар» миллионы своих евро. Уместно устранить недоразумение как раз в 2032 году.

Кстати, именно столице Кубани совсем не помешало бы наследство Евро: новая дорожная сеть (по пробкам среди крупных городов РФ он один из худших), современный аэропорт международного уровня, увеличение количества отелей. Все это должно появиться в случае, если Краснодар войдет в число городов, принимающих турнир.

В целом же наша потенциальная заявка выглядит очень сильной. Шансы на успех, как мне кажется, весьма высоки. За второй после ЧМ футбольный турнир планеты стоит бороться. Однозначно!