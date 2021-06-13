Бельгии не пришлось обыгрывать Россию. Наши сами подарили победу

Потеря Кудряшова оказалась фатальной

Давайте по-честному: мы особенно и не надеялись, что возьмем очки с Бельгией. Ну, может, процентов 15 отчаянных оптимистов всерьез рассчитывали, что Россия может победить или сыграть вничью. Остальные если и уповали, то лишь на чудо.

Что наши сыграют матч своей жизни, им будет 90 минут сопутствовать удача, а бельгийцы встанут не с той ноги. И в первые 10 минут хотелось протереть глаза — у соперника не было ни-че-го. Ни моментов, ни давления, ни преимущества.

Стало очень интересно посмотреть, как команда Роберто Мартинеса станет вскрывать российскую оборону. И как же обидно, что наши не дали этой возможности, совершив самострел в самом начале встречи. Бельгии не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы открыть счет — просто приняли подарок от Семенова.

Сердце екнуло еще во время контрольного матча с Болгарией, когда получил травму Кудряшов. Единственный футболист в составе российской сборной, веру в которого Черчесова у меня не получается понять, — Семенов. Именно он заменил Кудряшова с болгарами, и стало ясно — именно игрока «Ахмата» тренерский штаб видит в качестве замены.

За Семенова изначально было тревожно, и он «не подвел», лишив матч львиной доли интриги — против первого номера рейтинга ФИФА и лучшей контратакующей сборной отыгрываться нашей скромной команде крайне сложно. Тем более, когда подарки сопернику продолжались — и от того же Семенова, и от Шунина в случае со вторым голом. Да и Дивеев в концовке показал, что не на голову выше защитника грозненцев.

Что ж, лучшего дня России против худшего Бельгии не произошло. Скорее наоборот. У нашей сборной, помимо затмений в обороне, случились еще и две потери. Причем, как и Кудряшова, весьма существенные. Особенно это касается Кузяева, который в первые минуты матча был едва ли не самым мобильным на поле.

Но со стратегической точки зрения посыпать голову пеплом не стоит. Очки в первом матче особенно и не планировались.

Да и силу российской сборной по стартовой встрече оценить сложно. Бельгия просто играет в другой лиге. Там где Италия, Германия, Франция... Понятно, что Россия заметно слабее. Как пример — Турция в матче открытия с Италией. Ее не было видно, однако это не означает, что нет шансов против Уэльса или Швейцарии.

Или более близкий нам пример — Евро-2008 с крупным поражением в первом туре от Испании и выход в итоге в полуфинал. Дания и Финляндия — не из другой лиги, их можно обходить. Вот только давайте дальше без подарков.