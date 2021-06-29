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Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020

17:00
Гарри Кейн. Фото AFP
Гарри Кейн. Фото AFP
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Во вторник, 29 июня, сборная Англии сыграет с Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19.00 (по мск).

В группе D команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и обыграла Чехию (1:0).

В группе F команда Йоахима Лева проиграла Франции (0:1), выиграла у Португалии (4:2) и сыграла вничью с Венгрией (2:2).

Следить за трансляцией матча Англия — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020

Англия — Германия

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Сергей Баюшкин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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