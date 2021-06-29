Во вторник, 29 июня, сборная Англии сыграет с Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19.00 (по мск).

В группе D команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и обыграла Чехию (1:0).

В группе F команда Йоахима Лева проиграла Франции (0:1), выиграла у Португалии (4:2) и сыграла вничью с Венгрией (2:2).

Следить за трансляцией матча Англия — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020