Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
17:00
Во вторник, 29 июня, сборная Англии сыграет с Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19.00 (по мск).
В группе D команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и обыграла Чехию (1:0).
В группе F команда Йоахима Лева проиграла Франции (0:1), выиграла у Португалии (4:2) и сыграла вничью с Венгрией (2:2).
Следить за трансляцией матча Англия — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
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