Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе

Нападающему «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликсу предстоит перенести операцию на голеностопе. На восстановление у футболиста уйдет около двух месяцев, сообщает Marca.

21-летний футболист играл на чемпионате Европы с повреждением. Он провел на турнире два неполных матча.

Сборная Португалии проиграла команде Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.