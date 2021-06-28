Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе
18:52
Нападающему «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликсу предстоит перенести операцию на голеностопе. На восстановление у футболиста уйдет около двух месяцев, сообщает Marca.
21-летний футболист играл на чемпионате Европы с повреждением. Он провел на турнире два неполных матча.
Сборная Португалии проиграла команде Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.
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