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Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе

18:52
Жоау Феликс. Фото Instagram
Жоау Феликс. Фото Instagram
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Нападающему «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликсу предстоит перенести операцию на голеностопе. На восстановление у футболиста уйдет около двух месяцев, сообщает Marca.

21-летний футболист играл на чемпионате Европы с повреждением. Он провел на турнире два неполных матча.

Сборная Португалии проиграла команде Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.

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Иван Шитик все материалы автора
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