Зеленский пошутил о матче против Швеции: «Верим, что завтра она покажет, как сильно любит Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский с юмором высказался по поводу предстоящего матча Швеция — Украина в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Зеленский рассказал, что Швеция передала Украине три копии Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика и подтвердил, что оригинал документа доставят в Киев ко Дню независимости.

«Хочу поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро 2020, Швеция уже во второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину. Я, на самом деле, пошутил, я всем желаю завтра успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнее — мы с вами знаем», — цитирует Зеленского «Гордон».

Встреча со сборной Швеции пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 (мск).