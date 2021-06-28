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Зеленский пошутил о матче против Швеции: «Верим, что завтра она покажет, как сильно любит Украину»

18:37
Владимир Зеленский. Фото Instagram
Владимир Зеленский. Фото Instagram
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Президент Украины Владимир Зеленский с юмором высказался по поводу предстоящего матча Швеция — Украина в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Зеленский рассказал, что Швеция передала Украине три копии Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика и подтвердил, что оригинал документа доставят в Киев ко Дню независимости.

«Хочу поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро 2020, Швеция уже во второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину. Я, на самом деле, пошутил, я всем желаю завтра успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнее — мы с вами знаем», — цитирует Зеленского «Гордон».

Встреча со сборной Швеции пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://gordonua.com/news/sport/shveciya-dvazhdy-pokazala-chto-ona-nash-drug-verim-chto-zavtra-budet-tretiy-raz-zelenskiy-poshutil-o-evro-2020-video-1559963.html

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Иван Шитик все материалы автора
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