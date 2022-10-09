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9 октября, 13:45

Итоги жеребьевки отбора Евро-2024: Италия и Англия в одной группе, Франция и Нидерланды в другой

Стали известны результаты жеребьевки квалификации Евро-2024
Виктория Кравченко
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Стали известны результаты жеребьевки квалификации Евро-2024.
Фото Global Look Press

Сегодня, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка квалификации Евро-2024.

В ней приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23. Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

В финальном турнире примут участие 24 сборные.

Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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