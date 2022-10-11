В УЕФА отреагировали на вопрос об участии Белоруссии в отборе Евро-2024

В пресс-службе УЕФА ответили «СЭ» на вопрос о том, возможно ли участие сборной Белоруссии по футболу в отборе к Евро-2024.

«В марте исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.

С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения», — заявили в УЕФА «СЭ».

Сборная Белоруссии попала в группу I, где должна сыграть со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии.