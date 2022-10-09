«Спартак» — «Крылья Советов»: гости сравняли счет

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Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович сравнял счет в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» на 57-й минуте встречи — 2:2.